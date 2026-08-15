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  • Стало известно, какую звезду подпишет «Галатасарай» после Батракова

Стало известно, какую звезду подпишет «Галатасарай» после Батракова

15 августа, 08:23
1

«Галатасарай» продолжает работу на трансферном рынке этим летом.

Вслед за россиянином Алексеем Батраковым стамбульцы подпишут нападающего «Милана» и сборной Португалии Рафаэля Леау, сообщает инсайдер Угуз Озтюрк в социальной сети Х.

По Леау идут переговоры с «Миланом».

  • 27-летний португалец стоит 50 миллионов евро. У него осталось два года по контракту с «Миланом».
  • За семь лет в «Милане» Леау провел 291 матч, забил 80 голов, сделал 65 ассистов.
  • За сборную Португалии у Рафы 49 матчей, шесть голов.

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Турция. Суперлига Локомотив Милан Галатасарай Леау Рафаэль Батраков Алексей
Комментарии (1)
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ZAITZEFF2011
1786773490
Не знал что Батраков звезда.
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