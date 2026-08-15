Стало известно, какую звезду подпишет «Галатасарай» после Батракова

«Галатасарай» продолжает работу на трансферном рынке этим летом.

Вслед за россиянином Алексеем Батраковым стамбульцы подпишут нападающего «Милана» и сборной Португалии Рафаэля Леау, сообщает инсайдер Угуз Озтюрк в социальной сети Х.

По Леау идут переговоры с «Миланом».