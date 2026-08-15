Стало известно, какую звезду подпишет «Галатасарай» после Батракова

«Галатасарай» продолжает работу на трансферном рынке этим летом.
Вслед за россиянином Алексеем Батраковым стамбульцы подпишут нападающего «Милана» и сборной Португалии Рафаэля Леау, сообщает инсайдер Угуз Озтюрк в социальной сети Х.
По Леау идут переговоры с «Миланом».
- 27-летний португалец стоит 50 миллионов евро. У него осталось два года по контракту с «Миланом».
- За семь лет в «Милане» Леау провел 291 матч, забил 80 голов, сделал 65 ассистов.
- За сборную Португалии у Рафы 49 матчей, шесть голов.
Источник: «Бомбардир»