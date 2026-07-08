«Никогда такого не видел»: Радимов сказал, что его удивило в матче Аргентины с Египтом

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов удивился поддержке болельщиков Аргентины в матче с Египтом.

Аргентинцы проигрывали 0:2 до 79-й минуты, но в итоге победили 3:2.

39-летний Лионель Месси оформил 1+1 после нереализованного пенальти в 1-м тайме.

Аргентина вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится с Швейцарией.

«Невероятно, как болельщики сборной Аргентины погнали свою команду вперед при счете 0:2. Я никогда такого не видел. Это было нечто! Обычно трибуны в таких случаях замолкают или начинают костерить своих игроков, а здесь произошло прямо обратное. Я думал, что у меня уши лопнут от шума.

Это была просто феноменальная поддержка, я никогда такой не наблюдал за всю жизнь. И даже после незабитого пенальти аргентинские трибуны хором поддерживали Лионеля Месси, скандируя его фамилию», – сказал Радимов.

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