Глушаков дал совет Аргентине, как выиграть ЧМ-2026

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от противостояния Аргентины и Египта в 1/8 финала ЧМ-2026.

Аргентинцы проигрывали 0:2 до 79-й минуты, но в итоге победили 3:2.

39-летний Лионель Месси оформил 1+1 после нереализованного пенальти в 1-м тайме.

Аргентина вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится с Колумбией или Швейцарией.

«Очень интересный, драматичный матч. Месси – великий футболист, этим всe сказано. Нет, не футболист он даже, а инопланетянин.

При счeте 0:2 он, наверное, думал, что заканчивает карьеру в сборной. Но забил решающий гол, команда выиграла. Вот и расплакался.

Я ещe в самом начале назвал Аргентину фаворитом чемпионата мира. Они должны добраться до финала и победить, я болею за них.

Это опытная команда, а когда есть опыт и квалификация, команда становится ещe сильнее. Не надо всегда ставить молодых – это ошибка, которая может привести к провалу», – сказал Глушаков.

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