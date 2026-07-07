Месси расплакался после камбэка в матче Аргентина – Египет

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не сдержал эмоций после финального свистка в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта.

Аргентинцы проигрывали 0:2 до 79-й минуты, но в итоге победили 3:2.

39-летний Месси оформил 1+1 после нереализованного пенальти в 1-м тайме.

Аргентина вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится с Колумбией или Швейцарией.

Когда матч с египтянами закончился, Месси расплакался прямо на поле.

Позднее игроки аргентинской сборной качали Месси на руках.

Фото: XinHua / Global Look Press; кадры из трансляции «Матч ТВ»

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