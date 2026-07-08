Сперцян выбрал игровой номер в «Аль-Ахли»

Новичок «Аль-Ахли» Эдуард Сперцян определился с номером в саудовской команде.
Судя по кадрам с тренировки, экс-капитан «Краснодара» занимается в экипировке с цифрой «8».
Сегодня полузащитник приступил к подготовке к сезону-2026/27.
- Сперцян – воспитанник «Краснодара».
- Он забил 58 голов и сделал 44 ассиста в 185 матчах за главную команду «быков».
- Игрок сборной Армении будет зарабатывать в новом клубе 6 млн евро в год без учета бонусов.
- Предположительно, за него заплатили 25 миллионов долларов.
Источник: твиттер «Аль-Ахли»