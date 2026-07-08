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Сперцян выбрал игровой номер в «Аль-Ахли»

Вчера, 23:11

Новичок «Аль-Ахли» Эдуард Сперцян определился с номером в саудовской команде.

Судя по кадрам с тренировки, экс-капитан «Краснодара» занимается в экипировке с цифрой «8».

Сегодня полузащитник приступил к подготовке к сезону-2026/27.

  • Сперцян – воспитанник «Краснодара».
  • Он забил 58 голов и сделал 44 ассиста в 185 матчах за главную команду «быков».
  • Игрок сборной Армении будет зарабатывать в новом клубе 6 млн евро в год без учета бонусов.
  • Предположительно, за него заплатили 25 миллионов долларов.

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Источник: твиттер «Аль-Ахли»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Сперцян Эдуард
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