Сперцян выбрал игровой номер в «Аль-Ахли»

Новичок «Аль-Ахли» Эдуард Сперцян определился с номером в саудовской команде.

Судя по кадрам с тренировки, экс-капитан «Краснодара» занимается в экипировке с цифрой «8».

Сегодня полузащитник приступил к подготовке к сезону-2026/27.