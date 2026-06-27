«Краснодар» заработает на продаже Сперцяна больше, чем сообщалось

Стала известна реальная сумма трансфера Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли».

Сообщалось, что саудовский клуб выкупит полузащитника за 20 миллионов евро.

По информации «Чемпионата», приобретение игрока сборной Армении обойдется «Аль-Ахли» в 25 миллионов.