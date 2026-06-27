«Краснодар» заработает на продаже Сперцяна больше, чем сообщалось

Стала известна реальная сумма трансфера Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли».
Сообщалось, что саудовский клуб выкупит полузащитника за 20 миллионов евро.
По информации «Чемпионата», приобретение игрока сборной Армении обойдется «Аль-Ахли» в 25 миллионов.
- Сперцян будет зарабатывать в Саудовской Аравии 6 млн евро в год без учета бонусов.
- Эдуард – воспитанник «Краснодара».
- В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»