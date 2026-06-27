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  • Стал известен новый клуб Сперцяна – он будет получать там 6 миллионов евро в год

Стал известен новый клуб Сперцяна – он будет получать там 6 миллионов евро в год

Вчера, 19:21
19

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Игрок сборной Армении перейдет в «Аль-Ахли». Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Сам 26-летний футболист подпишет контракт по схеме «3+1». Его заработная плата будет составлять 6 миллионов евро в год с возможными бонусами.

  • Сперцян – воспитанник «Краснодара».
  • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
  • В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ОАЭ. Первый дивизион Краснодар Аль-Ахли Сперцян Эдуард
Комментарии (20)
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1782577937
Тогда "проект"Краснодар" закрываем.
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рылы
1782578149
короче, краснодар вычёркиваем на этот сезон. кордобенко не молодеет, самый дорогой игрок сбегает, заткнуть лимитное место некем. зулусский клуб и так еле вписывался в лимит, выпуская 2,5 не-легионера. а теперь лимит ужесточают + они тупо не найдут нормальную замену сперцяну. будут болтаться где-то примерно там же, где и позорный спартаг: 6-7 место, в концовке судьи вытащат на 5.
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...уефан
1782578309
...либо Ваня брешет, либо, что-то несуразное сотворили и Сперцян и Краснодар...
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FROLL007
1782578819
За баблом симулянт попёрся. Тьфу на него. Гыгыгы
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crf57
1782579223
А говорил,что Армению любит и Пашинян его папа,а сам к арабам за длинным рублём подался убогий!
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Император 1
1782579295
Отлично, минус симулянт в чемпионате. Посмотрим, как в Аравии сыграет.
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Иван Петров 1986
1782579296
А где же гейропа? Главное не гейропа, а бабло.
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FCSpartakM
1782580443
мог играть в Лидсе или Саутгемптоне. Лол. Армянин, кули. Деньги сперва, потом разберемся)
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АЛЕКС 58
1782581895
Больше.нигде бы не дали провокатору. В Европе ему не светило бы с его амбициями,а здесь хорошее бабло.
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Hector вернулся
1782583108
Ара выбрал бабло! Кто бы сомневался?
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