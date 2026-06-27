Стал известен новый клуб Сперцяна – он будет получать там 6 миллионов евро в год

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
Игрок сборной Армении перейдет в «Аль-Ахли». Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.
Сам 26-летний футболист подпишет контракт по схеме «3+1». Его заработная плата будет составлять 6 миллионов евро в год с возможными бонусами.
- Сперцян – воспитанник «Краснодара».
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
- В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова