Стал известен новый клуб Сперцяна – он будет получать там 6 миллионов евро в год

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Игрок сборной Армении перейдет в «Аль-Ахли». Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Сам 26-летний футболист подпишет контракт по схеме «3+1». Его заработная плата будет составлять 6 миллионов евро в год с возможными бонусами.