Сперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии

Полузащитник Эдуард Сперцян признан лучшим игроком в дебютном официальном матче за «Аль-Ахли».

Гол Сперцяна на 25-й минуте стартового тура чемпионата Саудовской Аравии оказался единственным в матче против «Аль-Дирии» и принес «Аль-Ахли» победу (1:0).

Сперцян считается воспитанником «Краснодара».

В саудовский клуб 26-летний хавбек перешел 7 июля, сумма трансфера, по данным инсайдера Фабрицио Романо, составила 25 миллионов долларов.

В сезоне-2024/25 Сперцян завоевал с «Краснодаром» титул чемпиона России. В прошлом розыгрыше РПЛ он забил 13 голов и отдал 16 голевых передач, повторив исторический рекорд лиги по числу результативных пасов за один сезон.

Фото: соцсети «Аль-Ахли»