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Роналду подарили премиум-часы под цвет его Bugatti

Сегодня, 13:03

Криштиану Роналду, нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии, получил в подарок люксовые часы янтарного цвета от основателя ювелирного бренда Jacob & Co Джейкоба Арабо.

Встреча прошла в рамках многолетнего сотрудничества футболиста с брендом Jacob & Co – ранее партнеры уже выпускали коллекцию именных часов португальца. Арабо лично вручил Роналду модель редкого янтарно-оранжевого оттенка.

«Это уникальный цвет – янтарный, с оранжевым оттенком. Он великолепен», – сказал Арабо.

Роналду в ответ заметил, что в его гараже уже стоит автомобиль практически такого же оттенка.

«У меня Bugatti почти такого же цвета», – сказал португалец.

Услышав это, ювелир не сдержал эмоций.

«Не может быть! Боже мой! Я и не знал, что у вас есть автомобиль такого цвета», – отреагировал Арабо.

  • Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года.
  • До этого он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».
  • Автопарк португальца насчитывает несколько Bugatti, включая модели Chiron и Veyron.

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Источник: тик-ток Jacob & Co.
Саудовская Аравия. Премьер-лига Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану
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