Роналду подарили премиум-часы под цвет его Bugatti

Криштиану Роналду, нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии, получил в подарок люксовые часы янтарного цвета от основателя ювелирного бренда Jacob & Co Джейкоба Арабо.
Встреча прошла в рамках многолетнего сотрудничества футболиста с брендом Jacob & Co – ранее партнеры уже выпускали коллекцию именных часов португальца. Арабо лично вручил Роналду модель редкого янтарно-оранжевого оттенка.
«Это уникальный цвет – янтарный, с оранжевым оттенком. Он великолепен», – сказал Арабо.
Роналду в ответ заметил, что в его гараже уже стоит автомобиль практически такого же оттенка.
«У меня Bugatti почти такого же цвета», – сказал португалец.
Услышав это, ювелир не сдержал эмоций.
«Не может быть! Боже мой! Я и не знал, что у вас есть автомобиль такого цвета», – отреагировал Арабо.
- Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года.
- До этого он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».
- Автопарк португальца насчитывает несколько Bugatti, включая модели Chiron и Veyron.