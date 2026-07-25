Роналду подарили премиум-часы под цвет его Bugatti

Криштиану Роналду, нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии, получил в подарок люксовые часы янтарного цвета от основателя ювелирного бренда Jacob & Co Джейкоба Арабо.

Встреча прошла в рамках многолетнего сотрудничества футболиста с брендом Jacob & Co – ранее партнеры уже выпускали коллекцию именных часов португальца. Арабо лично вручил Роналду модель редкого янтарно-оранжевого оттенка.

«Это уникальный цвет – янтарный, с оранжевым оттенком. Он великолепен», – сказал Арабо.

Роналду в ответ заметил, что в его гараже уже стоит автомобиль практически такого же оттенка.

«У меня Bugatti почти такого же цвета», – сказал португалец.

Услышав это, ювелир не сдержал эмоций.

«Не может быть! Боже мой! Я и не знал, что у вас есть автомобиль такого цвета», – отреагировал Арабо.