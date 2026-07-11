Сперцян забил дебютный гол за «Аль-Ахли»

Бывший полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян забил гол в дебютном матче за саудовский «Аль-Ахли».

Саудовская команда в этим минуты проводит товарищеский матч, соперник – «Пинцгау Зальфельден» из региональной лиги Австрии.

Сперцян открыл счет в матче на 29-й минуте точным ударом с дальней дистанции.