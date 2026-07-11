Сперцян забил дебютный гол за «Аль-Ахли»

Бывший полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян забил гол в дебютном матче за саудовский «Аль-Ахли».
Саудовская команда в этим минуты проводит товарищеский матч, соперник – «Пинцгау Зальфельден» из региональной лиги Австрии.
Сперцян открыл счет в матче на 29-й минуте точным ударом с дальней дистанции.
- Сообщалось, что сумма трансфера Сперцяна в «Аль-Ахли» из «Краснодара» составила 25 миллионов евро.
- 26‑летний полузащитник сыграл в 42 матчах за «быков» в минувшем сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.
- Ранее Сперцяном интересовался «Аякс».
Источник: «Бомбардир»