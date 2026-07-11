Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сперцян забил дебютный гол за «Аль-Ахли»

Вчера, 19:23
1

Бывший полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян забил гол в дебютном матче за саудовский «Аль-Ахли».

Саудовская команда в этим минуты проводит товарищеский матч, соперник – «Пинцгау Зальфельден» из региональной лиги Австрии.

Сперцян открыл счет в матче на 29-й минуте точным ударом с дальней дистанции.

  • Сообщалось, что сумма трансфера Сперцяна в «Аль-Ахли» из «Краснодара» составила 25 миллионов евро.
  • 26‑летний полузащитник сыграл в 42 матчах за «быков» в минувшем сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.
  • Ранее Сперцяном интересовался «Аякс».

Еще по теме:
Мнение Кругового об отъезде Сперцяна в Саудовскую Аравию 3
В «Краснодаре» сказали, ищут ли замену Сперцяну
Названы лучшие игроки сезона РПЛ на своих позициях 4
Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Армения. Премьер-лига Аль-Ахли Сперцян Эдуард
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Krasnodarskiy bombardirch
1783788949
Так держать. Школа краснодара в деле
Ответить
Главные новости
Стала известна сумма возможного трансфера Феррана из «Барселоны» в «ПСЖ»
19:47
Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»
19:38
3
ФотоЦСКА заинтересовался бразильским защитником
19:29
5
Семин поддержал расширение ЧМ до 64 команд
18:59
5
Гурцкая рассказал о ситуации с продажей Тюкавина в «Зенит»
18:25
Холанд подвел итог выступлению Норвегии на ЧМ-2026
18:14
1
Шнякин назвал условие для борьбы «Спартака» за чемпионство в новом сезоне
17:59
10
Якин: «Судья исправил свою ошибку за счет сборной Швейцарии»
17:46
5
«Зенит» начал переговоры по игроку сборной Бразилии
17:30
7
Гурцкая оценил шансы на переход Батракова в «ПСЖ»
17:20
1
Все новости
Все новости
Раскрыта страна, куда летом может переехать Головин
16:43
3
Карпукас: «Мотивация Сперцяна в «Аль-Ахли» – явно не мечта выиграть азиатскую ЛЧ»
14:59
3
Дзюба высказался о трансфере в Саудовскую Аравию
Вчера, 19:45
2
Сперцян забил дебютный гол за «Аль-Ахли»
Вчера, 19:23
1
Мнение Кругового об отъезде Сперцяна в Саудовскую Аравию
10 июля
3
Моуринью хочет подписать в «Реал» 33-летнего хорвата
10 июля
2
В «Краснодаре» сказали, ищут ли замену Сперцяну
10 июля
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Названо условие для трансфера Малкома в «Зенит»
9 июля
4
Сперцян обратился к болельщикам нового клуба
9 июля
5
Мамаев объяснил трансфер Сперцяна в саудовский клуб
9 июля
1
Сперцян выбрал игровой номер в «Аль-Ахли»
8 июля
1
ФотоСперцян прокомментировал переход в «Аль-Ахли»
8 июля
3
ФотоСперцян прибыл в расположение нового клуба и провел тренировку
8 июля
4
Губерниев высказался о перспективах «Краснодара» без Сперцяна
8 июля
5
Мусаев обратился к Сперцяну перед его уходом из «Краснодара»
8 июля
2
Сперцяну предрекли регресс в новом клубе
7 июля
5
Сперцян трогательно попрощался с «Краснодаром»
7 июля
7
⚡️ «Краснодар» объявил о продаже Сперцяна
7 июля
37
Дзюба ответил, какой чемпионат сильнее – России или Саудовской Аравии
6 июля
2
Роналду сказал, когда завершит карьеру
5 июля
Аршавин аргументировал, почему выбравший Саудовскую Аравию Сперцян не предавал футбол
5 июля
4
«Аль-Ахли» собирается усилиться двумя звездами РПЛ
5 июля
17
ФотоКоманда Роналду назначила нового тренера
3 июля
4
Селюк – о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «Лучше бы в «Зенит» перешел»
30 июня
12
Ловчев ответил, считает ли переход Сперцяна в саудовский клуб предательством футбола
29 июня
Ромарио высказался о завершении карьеры Роналду
29 июня
1
«Едет заканчивать с футболом»: на Сперцяне поставили крест
28 июня
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+