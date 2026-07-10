Мнение Кругового об отъезде Сперцяна в Саудовскую Аравию

Защитник сборной России Данил Круговой высказался о трансфере полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли».

«Не хочу осуждать Сперцяна за переход в Саудовскую Аравию. Я знаю Эдика, хорошо с ним общаюсь. Надо будет поздравить его с переходом – сейчас сборы, времени особо не было.

Желаю ему удачи в новом чемпионате и надеюсь, что мы с ним ещe сыграем на футбольных полях и обязательно увидимся. Уехать в Европу оттуда – возможно. Может, это станет трамплином. Посмотрим, как Сперцян будет проявлять себя в «Аль-Ахли», – сказал Круговой.