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Названы лучшие игроки сезона РПЛ на своих позициях

9 июля, 21:42
4

Игроки «Краснодара» получили три из четырех индивидуальных наград на премии «Герои РПЛ» по итогам сезона-2025/26.

Лучшим вратарем признан Станислав Агкацев, лучшим полузащитником – Эдуард Сперцян, а лучшим нападающим – Джон Кордоба. Все трое выступали за краснодарский клуб в завершившемся чемпионате.

Приз лучшему защитнику достался Игорю Дивееву. Футболист начинал сезон в ЦСКА, а в зимнее трансферное окно перешел в «Зенит».

  • Сперцян этим летом покинул «Краснодар» и стал игроком саудовского «Аль-Ахли».
  • Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.
  • Действующий победитель – «Зенит».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Аль-Ахли Зенит Краснодар Кордоба Джон Дивеев Игорь Сперцян Эдуард Агкацев Станислав
Комментарии (4)
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Цугундeр
1783622722
Ну да. И не поспорить.
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Император 1
1783623279
Вратарь— Бориско Защитник— Дивеев Полузащитник— Глушенков Нападающий— Хиль
Ответить
Бумбраш
1783650864
Лучший судья кто? Карас или кукулё?
Ответить
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