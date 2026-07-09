Названы лучшие игроки сезона РПЛ на своих позициях

Игроки «Краснодара» получили три из четырех индивидуальных наград на премии «Герои РПЛ» по итогам сезона-2025/26.

Лучшим вратарем признан Станислав Агкацев, лучшим полузащитником – Эдуард Сперцян, а лучшим нападающим – Джон Кордоба. Все трое выступали за краснодарский клуб в завершившемся чемпионате.

Приз лучшему защитнику достался Игорю Дивееву. Футболист начинал сезон в ЦСКА, а в зимнее трансферное окно перешел в «Зенит».