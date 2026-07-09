Впечатления Аугусто от дебюта за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто высказался о дебюте.

Бразилец впервые сыграл за «Зенит» накануне в товарищеском матче с узбекистанским «Нефтчи» (4:1).

«Зенит» объявил о переходе бразильца из «Трабзонспора» 29 июня.

Сумма трансфера составила 15 млн евро + бонусы.

С нападающим заключен контракт по схеме «4+1» с зарплатой, предположительно, в размере 2,1 миллиона евро в год.

– Очень счастлив тому, что сыграл первую игру на «Газпром Арене», мы выиграли. Пока еще нахожусь в процессе адаптации и наработок связей с партнерами по команде, но хорошо, что сразу удалось забить.

– Каким получился гол?

– Уже понимаю, как играет Вендел, поэтому в определенный момент сделал движение – так этот мяч после отбора Барриоса и получился.

– Хорошо, что в первом же матче за новую команду забили довольно быстро?

– Не важно, на какой минуте ты забил – на 21‑й, первой или последней. Главное, что это гол. Если бы, предположим, отличился в самой концовке, тоже был бы счастлив.

– Было ли волнение, когда впервые выходили на поле «Газпром Арены»?

– Ощущал небольшой холодок в области живота (улыбается). Но в целом был достаточно спокоен и уверен.

– Как проходит ваша адаптация в «Зените»?

– Отпуск получился довольно длинным, поэтому сейчас еще надо набрать оптимальные физические кондиции, но в целом адаптация хорошо проходит.