Впечатления Аугусто от дебюта за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто высказался о дебюте.
Бразилец впервые сыграл за «Зенит» накануне в товарищеском матче с узбекистанским «Нефтчи» (4:1).
- «Зенит» объявил о переходе бразильца из «Трабзонспора» 29 июня.
- Сумма трансфера составила 15 млн евро + бонусы.
- С нападающим заключен контракт по схеме «4+1» с зарплатой, предположительно, в размере 2,1 миллиона евро в год.
– Очень счастлив тому, что сыграл первую игру на «Газпром Арене», мы выиграли. Пока еще нахожусь в процессе адаптации и наработок связей с партнерами по команде, но хорошо, что сразу удалось забить.
– Каким получился гол?
– Уже понимаю, как играет Вендел, поэтому в определенный момент сделал движение – так этот мяч после отбора Барриоса и получился.
– Хорошо, что в первом же матче за новую команду забили довольно быстро?
– Не важно, на какой минуте ты забил – на 21‑й, первой или последней. Главное, что это гол. Если бы, предположим, отличился в самой концовке, тоже был бы счастлив.
– Было ли волнение, когда впервые выходили на поле «Газпром Арены»?
– Ощущал небольшой холодок в области живота (улыбается). Но в целом был достаточно спокоен и уверен.
– Как проходит ваша адаптация в «Зените»?
– Отпуск получился довольно длинным, поэтому сейчас еще надо набрать оптимальные физические кондиции, но в целом адаптация хорошо проходит.