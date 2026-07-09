Назван лучший игрок сезона РПЛ

Джон Кордоба, нападающий «Краснодара», получил главную индивидуальную награду премии «Герои РПЛ» – лучший игрок сезона-2025/26.
Колумбийский форвард стал лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата России. В 28 матчах турнира он забил 17 мячей. По итогам сезона краснодарский клуб финишировал на втором месте.
- Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года.
- За это время он провел 156 встреч во всех турнирах, записав в актив 80 голов и 37 голевых передач.
- Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»