Назван лучший игрок сезона РПЛ

Джон Кордоба, нападающий «Краснодара», получил главную индивидуальную награду премии «Герои РПЛ» – лучший игрок сезона-2025/26.

Колумбийский форвард стал лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата России. В 28 матчах турнира он забил 17 мячей. По итогам сезона краснодарский клуб финишировал на втором месте.