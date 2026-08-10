Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сказал, сможет ли нападающий Дмитрий Воробьев играть вместе с форвардом Джоном Кордобой.
Колумбиец восстанавливается после травмы.
– Расскажите о состоянии Кордобы.
– Все идет по плану. Вчера участвовал с нами в разминке. Надеюсь, через две недели он будет работать без ограничений.
– Что скажете о вернувшемся форварде Дмитрии Воробьеве?
– Он пришел без сборов. Модель игры в «Локомотиве» и у нас отличается. Он хорошо понимает ребят: Кривцова, Уткина. Многое получается на тренировках. Опция, чтобы они с Кордобой играли вместе, существует. Надо идти от игры к игре.
- 33-летний Кордоба получил разрыв приводящей мышцы бедра в матче группового этапа ЧМ‑2026 за колумбию против Ганы (1:0). Форвард еще не играл за «быков» в этом сезоне.
- 28-летний Воробьев этим летом вернулся в «Краснодар», воспитанником которого является. Он выступал за команду до 2018 года.
- В следующем туре «быки» сыграют дома с «Ахматом» 15 августа.
Источник: «Матч ТВ»