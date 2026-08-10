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Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы

10 августа, 08:44
4

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сказал, сможет ли нападающий Дмитрий Воробьев играть вместе с форвардом Джоном Кордобой.

Колумбиец восстанавливается после травмы.

– Расскажите о состоянии Кордобы.

– Все идет по плану. Вчера участвовал с нами в разминке. Надеюсь, через две недели он будет работать без ограничений.

– Что скажете о вернувшемся форварде Дмитрии Воробьеве?

– Он пришел без сборов. Модель игры в «Локомотиве» и у нас отличается. Он хорошо понимает ребят: Кривцова, Уткина. Многое получается на тренировках. Опция, чтобы они с Кордобой играли вместе, существует. Надо идти от игры к игре.

  • 33-летний Кордоба получил разрыв приводящей мышцы бедра в матче группового этапа ЧМ‑2026 за колумбию против Ганы (1:0). Форвард еще не играл за «быков» в этом сезоне.
  • 28-летний Воробьев этим летом вернулся в «Краснодар», воспитанником которого является. Он выступал за команду до 2018 года.
  • В следующем туре «быки» сыграют дома с «Ахматом» 15 августа.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Воробьев Дмитрий Мусаев Мурад
Комментарии (4)
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Taps
1786343045
Жаль, что этот урод вернётся.
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Интерес
1786346037
ТО есть, ещё три-четыре соперника могут надеяться на матч без нытья и скандалов.Кому там повезло, надо посмотреть? А пока так :говорил же, что без "сперцяно-кордобо-зависимости" команда будет играть симпатичнее.Хотя физики на весь матч пока не хватает, Кривцов в конце второго тайма выглядел хуже любой загнанной лошади...из ЦСКА.
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