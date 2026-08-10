Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сказал, сможет ли нападающий Дмитрий Воробьев играть вместе с форвардом Джоном Кордобой.

Колумбиец восстанавливается после травмы.

– Расскажите о состоянии Кордобы.

– Все идет по плану. Вчера участвовал с нами в разминке. Надеюсь, через две недели он будет работать без ограничений.

– Что скажете о вернувшемся форварде Дмитрии Воробьеве?

– Он пришел без сборов. Модель игры в «Локомотиве» и у нас отличается. Он хорошо понимает ребят: Кривцова, Уткина. Многое получается на тренировках. Опция, чтобы они с Кордобой играли вместе, существует. Надо идти от игры к игре.