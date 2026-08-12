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  • Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»

Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»

12 августа, 13:29
13

Президент РПЛ Александр Алаев сказал, можно ли сравнить чемпионат России с пятью лучшими европейскими чемпионатами.

«В чем РПЛ сравнима с топ-5 лигами? Я в этом вопросе буду максимально объективен. Говорить о том, что мы в чем-то лучше АПЛ, просто некорректно. Там выше посещаемость, лучше рейтинги, больше ТВ-контракт, достижения более серьезные. Это просто объективная реальность.

С другой стороны, я не считаю, что между РПЛ и лучшими лигами Европы разница в пропасть. В отдельных аспектах мы очень даже конкурентоспособны. РПЛ – это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА мы бы сейчас точно были», – сказал Алаев.

  • После трех туров в текущем сезоне РПЛ лидирует «Краснодар» с 9 очками.
  • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с 29 февраля 2022 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Алаев Александр
Комментарии (13)
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lek!
1786531785
по фантазируй физрук
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TOMSON
1786532859
Топ 5, турция, бельгия, Португалия, Голландия и наверное да Россия. По потенциалу точно. В 15 лучших уж точно.
Ответить
NewLife
1786532937
"в топ-10 рейтинга УЕФА мы бы сейчас точно были" были бы были бы были бы, ура, товарищи !!!😄😁
Ответить
biber.ru
1786532959
Качество игры - нет, уровень игроков - нет, посещаемость - нет, трансляции - нет, достижений - нет, зарплаты -ДА!
Ответить
Бумбраш
1786533239
Мы в топ1 в плане распила бюджетных средств точно и с большим отрывом
Ответить
Одьяно
1786533586
Вивит Россия!!!
Ответить
Одьяно
1786534895
Рыла - вы мрази!!!
Ответить
Foxitkuban
1786535060
"посещаемость, рейтинги, ТВ-контракт" - вот пока нашим футболом будут руководить бизнесмены, для которых спортивная составляющая не на первом месте, мы никогда не будем в пятёрке.
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Цугундeр
1786535767
)) "На мели мы лениво налимов ловили, меняли налима вы мне на линя. О любви не меня ли вы мило молили и в туманы лиманов манили меня?")
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BRO_football
1786645319
Абсолютно "непредвзятое" мнение. Молодец! Сам себя похвалил!
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