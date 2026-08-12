Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»

Президент РПЛ Александр Алаев сказал, можно ли сравнить чемпионат России с пятью лучшими европейскими чемпионатами.

«В чем РПЛ сравнима с топ-5 лигами? Я в этом вопросе буду максимально объективен. Говорить о том, что мы в чем-то лучше АПЛ, просто некорректно. Там выше посещаемость, лучше рейтинги, больше ТВ-контракт, достижения более серьезные. Это просто объективная реальность.

С другой стороны, я не считаю, что между РПЛ и лучшими лигами Европы разница в пропасть. В отдельных аспектах мы очень даже конкурентоспособны. РПЛ – это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА мы бы сейчас точно были», – сказал Алаев.