«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака

Ветеран «Зенита» Алексей Стрепетов не видит Леонида Слуцкого на посту главного тренера петербургской команды.

«Слуцкий – это не тренер для «Зенита». Тренер хороший, много выиграл, но ему надо сделать паузу.

Даже мыслей нет, что Слуцкий мог бы когда-то возглавить «Зенит». Сейчас о смене Сергея Семака даже задумываться не стоит.

Слуцкому надо пока отдохнуть. Привыкнуть к российскому футболу после китайской пищи. Слуцкий сейчас по-русски вообще говорит? Он так долго в Китае был, а в «Зените» китайцев нет», – заявил Стрепетов.