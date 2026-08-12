Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прояснил позицию клуба по поводу трансфера Матвея Кисляка внутри России.
«Этим летом «Зенит» не интересовался Кисляком и не делал предложения по нему.
Я с трудом себе представляю трансфер Матвея в другой российский клуб.
Я бы не хотел, чтобы такое произошло», – заявил Бабаев.
- Кисляк в прошлом сезоне оформил 8+8 в 42 матчах за ЦСКА.
- В новом сезоне у него нет голевых действий в 4 играх.
- Рыночная стоимость хавбека – 25 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»