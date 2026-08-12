Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прояснил позицию клуба по поводу трансфера Матвея Кисляка внутри России.

«Этим летом «Зенит» не интересовался Кисляком и не делал предложения по нему.

Я с трудом себе представляю трансфер Матвея в другой российский клуб.

Я бы не хотел, чтобы такое произошло», – заявил Бабаев.