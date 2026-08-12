Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»

Центральный защитник «Зенита» Нино озвучил свою позицию по поводу возможного заключения нового соглашения с клубом.

Действующий контракт между сторонами истекает в 2028 году.

Сине-бело-голубые хотят продлить его еще на два сезона.

«У меня прекрасные отношения со всеми в клубе. Прекрасное отношение к клубу.

Если эти разговоры действительно начнутся, они будут встречены с хорошим настроением», – сказал 29-летний бразилец.