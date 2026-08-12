Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»

Центральный защитник «Зенита» Нино озвучил свою позицию по поводу возможного заключения нового соглашения с клубом.
- Действующий контракт между сторонами истекает в 2028 году.
- Сине-бело-голубые хотят продлить его еще на два сезона.
«У меня прекрасные отношения со всеми в клубе. Прекрасное отношение к клубу.
Если эти разговоры действительно начнутся, они будут встречены с хорошим настроением», – сказал 29-летний бразилец.
- Нино выступает за «Зенит» с января 2024 года.
- В этом сезоне он поучаствовал во всех 4 матчах.
Источник: «Чемпионат»