Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о появлении в команде нового голкипера Максима Бориско.

«Руководство клуба сделало шаг по приобретению голкипера, моя роль никак не меняется. Это правильный шаг. ЦСКА – не тот клуб, который проходит через разногласия.

Видел, кто-то писал, что я дал добро на приобретение Бориско. Но это не так, со мной не советовались. У клуба есть руководство, а я – действующий футболист», – заявил Акинфеев.