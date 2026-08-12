Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о появлении в команде нового голкипера Максима Бориско.
«Руководство клуба сделало шаг по приобретению голкипера, моя роль никак не меняется. Это правильный шаг. ЦСКА – не тот клуб, который проходит через разногласия.
Видел, кто-то писал, что я дал добро на приобретение Бориско. Но это не так, со мной не советовались. У клуба есть руководство, а я – действующий футболист», – заявил Акинфеев.
- Бориско подписал с московским клубом контракт на три года с опцией продления еще на сезон.
- Голкипер будет выступать за армейцев под 39-м номером.
- ЦСКА активировал отступные в размере 180 миллионов рублей за Бориско, выкупив его у «Балтики».
- Максим – воспитанник «Краснодара».
Источник: Sport24