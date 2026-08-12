Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об игровом времени вингера Андрея Мостового.

– Почему Мостовой не получает игровую практику?

– Он выходил со «Спартаком» в Суперкубке, с «Оренбургом» в чемпионате. На Кубок посмотрели другую схему, тех, кто меньше играл – Фелипе Аугусто, Луис Энрике.

По игре в чемпионате, которая была, нужно было оказывать давление. Андрей – игрок, который любит играть на пространстве, это не та игра, в которой он бы проявил свои лучшие качества.

– Рассчитываете на него?

– Мы на всех рассчитываем в этом сезоне, которые есть в распоряжении.