Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об игровом времени вингера Андрея Мостового.
– Почему Мостовой не получает игровую практику?
– Он выходил со «Спартаком» в Суперкубке, с «Оренбургом» в чемпионате. На Кубок посмотрели другую схему, тех, кто меньше играл – Фелипе Аугусто, Луис Энрике.
По игре в чемпионате, которая была, нужно было оказывать давление. Андрей – игрок, который любит играть на пространстве, это не та игра, в которой он бы проявил свои лучшие качества.
– Рассчитываете на него?
– Мы на всех рассчитываем в этом сезоне, которые есть в распоряжении.
- В этом сезоне Мостовой провел 3 матча за «Зенит», в которых выходил на замены после 75-й минуты.
- Срок контракта игрока с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
- Андрей – воспитанник «Локомотива».
Источник: «Матч ТВ»