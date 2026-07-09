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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Губерниев не нашел бензина в Подмосковье: «Никогда такого не было и вот опять!»

Губерниев не нашел бензина в Подмосковье: «Никогда такого не было и вот опять!»

9 июля, 19:56
29

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев недоволен происходящим с бензином в стране.

«Я всегда говорил и говорю: надо заниматься собственной страной! Укреплять экономику прежде всего! И мы будем самыми сильными!

Начнем с бензина на сходненских заправках! Тут шаром покати! Никогда такого не было и вот опять!» – написал Губерниев.

  • В ряде регионов РФ вводят ограничения на отпуск бензина на АЗС.
  • Власти объясняют это желанием снизить необоснованный ажиотаж.
  • Также граждане сообщают о постоянном росте цен на бензин.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
Комментарии (29)
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СильныйМозг
1783616587
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Бумбраш
1783616596
Греби губой до телестудии, тебе полезно
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Evgenijgerasimov607@gmail
1783616603
Вставай на лыжи и вперёд
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Юбиляр
1783617226
Под Чеховым бензин есть, но не на всех заправках! - во всяком случае вчера ехал - очереди небольшие, но отстоять реально. Родственник в Жуковском говорит, стоял 2 часа в очереди 😲, как в других районах не знаю !!! Но вот юг России - НЕ ДО СМЕХА !!!😱
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Император 1
1783619004
Зачем это публиковать, Губерниев это уже сто раз говорил, лучше стало что-ли от того, что из каждого утюга про бензин орут
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...уефан
1783620734
...заправил бы тебе Мнгомалё!...
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Snek
1783623939
4,5 года назад зассал сказать, что надо заниматься своей страной, а не лезть в другие. Вот теперь хавай. А то когда хайпа не было, все языки в *опу засунули, а тут налетели как коршуны, когда возможность появилась.
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IVANRUS777
1783632099
Всё по плану. Престарелый любитель движухи не даст соврать.
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нейтральныйкакникто
1783646818
Никогда такого не было и вот опять!» –Дебил!!!Опять произошло то , чего никогда не происходило- так следует понимать этого губошлёпа?!?!
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evgevg13
1783657307
Губерниева в цари всея Руси!
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