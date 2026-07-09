Губерниев не нашел бензина в Подмосковье: «Никогда такого не было и вот опять!»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев недоволен происходящим с бензином в стране.
«Я всегда говорил и говорю: надо заниматься собственной страной! Укреплять экономику прежде всего! И мы будем самыми сильными!
Начнем с бензина на сходненских заправках! Тут шаром покати! Никогда такого не было и вот опять!» – написал Губерниев.
- В ряде регионов РФ вводят ограничения на отпуск бензина на АЗС.
- Власти объясняют это желанием снизить необоснованный ажиотаж.
- Также граждане сообщают о постоянном росте цен на бензин.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева