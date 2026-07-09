Стало известно, почему Погба не перешел в «Торпедо»

Бывший спортивный директор «Торпедо» Ари сообщил, что пытался привезти в клуб экс-полузащитника сборной Франции Поля Погба.

Об этом Ари рассказал на ютуб-канале FONBET.

– Когда ты работал в «Торпедо», появилась информация, что ты проведeшь переговоры с Полем Погба.

– Да, это было.

– Ты вeл переговоры?

– Я говорил с девушкой, его агентом. Она сказала, что они не хотят в Россию.

– То есть вы вышли на него с предложением играть в «Торпедо»?

– Да.