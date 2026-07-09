Стало известно, почему Погба не перешел в «Торпедо»

Бывший спортивный директор «Торпедо» Ари сообщил, что пытался привезти в клуб экс-полузащитника сборной Франции Поля Погба.
Об этом Ари рассказал на ютуб-канале FONBET.
– Когда ты работал в «Торпедо», появилась информация, что ты проведeшь переговоры с Полем Погба.
– Да, это было.
– Ты вeл переговоры?
– Я говорил с девушкой, его агентом. Она сказала, что они не хотят в Россию.
– То есть вы вышли на него с предложением играть в «Торпедо»?
– Да.
- Погба с 2025 года выступает за «Монако».
- В этом сезоне он провел пять матчей во всех турнирах, отыграв в общей сложности 57 минут.
- с 2023 по 2025 год француз отбывал дисквалификацию. Его допинг-тест показал наличие запрещенного вещества.
Источник: «Чемпионат»