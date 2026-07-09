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Стало известно, почему Погба не перешел в «Торпедо»

9 июля, 17:55
5

Бывший спортивный директор «Торпедо» Ари сообщил, что пытался привезти в клуб экс-полузащитника сборной Франции Поля Погба.

Об этом Ари рассказал на ютуб-канале FONBET.

– Когда ты работал в «Торпедо», появилась информация, что ты проведeшь переговоры с Полем Погба.

– Да, это было.

– Ты вeл переговоры?

– Я говорил с девушкой, его агентом. Она сказала, что они не хотят в Россию.

– То есть вы вышли на него с предложением играть в «Торпедо»?

– Да.

  • Погба с 2025 года выступает за «Монако».
  • В этом сезоне он провел пять матчей во всех турнирах, отыграв в общей сложности 57 минут.
  • с 2023 по 2025 год француз отбывал дисквалификацию. Его допинг-тест показал наличие запрещенного вещества.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Россия. PARI Первая лига Монако Торпедо Ари Погба Поль
Комментарии (5)
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alefreddy
1783611851
может в селекции Спартака больше толку было бы у Ари
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Max Bobr
1783615658
Поржал на славу!)))
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Krasnodarskiy bombardirch
1783618163
Что ты чёрт побери такое несёшь?
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Давид59
1783620078
Много, кто не перешёл в Торпедо. Тот же Месси, Рональду. У них тоже есть девушки, с ними тоже можно было о переходе поговорить.
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aldo conte
1783672940
Он не в Россию не хочет, не те деньги предложили. Вот если бы предложение было от "Зеньки"... 😆
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