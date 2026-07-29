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Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»

Сегодня, 21:39
1

Инсайдер Иван Карпов раскрыл финансовые подробности аренды вратаря Евгения Латышонка из «Нижнего Новгорода» в «Балтику».

«Латышонок упал в два раза по ЗП при переходе в Нижний: новый оклад вратаря (в «Зените» было 7,5 млн рублей/мес) берет на себя «Балтика» на время аренды до конца сезона без права выкупа.

Латыш не хотел сидеть под Денисом Адамовым вторым номером, ему важно было играть. Потому и согласился на такое существенное понижение заработка», – написал источник.

  • Латышонок был в «Балтике» в 2019-2024 годах.
  • Затем игрока купил «Зенит».
  • Последние два сезона Латышонок провeл в «Зените»: 41 игра и 21 «сухарь», а также дебют в сборной России.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Балтика Латышонок Евгений
Комментарии (1)
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andrei-sarap-yandex
1785352443
сам виноват
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