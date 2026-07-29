Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»

Инсайдер Иван Карпов раскрыл финансовые подробности аренды вратаря Евгения Латышонка из «Нижнего Новгорода» в «Балтику».

«Латышонок упал в два раза по ЗП при переходе в Нижний: новый оклад вратаря (в «Зените» было 7,5 млн рублей/мес) берет на себя «Балтика» на время аренды до конца сезона без права выкупа.

Латыш не хотел сидеть под Денисом Адамовым вторым номером, ему важно было играть. Потому и согласился на такое существенное понижение заработка», – написал источник.