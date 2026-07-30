Глава «Балтики» прокомментировал уход Бориско и возвращение Латышонка

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о ротации вратарей в клубе.

На этой неделе калининградцы продали в ЦСКА Максима Бориско.

На замену в аренду у «Нижнего Новгорода» взят Евгений Латышонок.

«Балтика» в прошлом сезоне РПЛ финишировала шестой.

«ЦСКА активировал опцию только сейчас. Нам бы, наверное, было бы проще, если бы они это сделали раньше. У нас теплилась надежда, что Бориско всe же останется. Что мы сохраним вратаря. Но ЦСКА в один момент все-таки принял решение. Мы сработали оперативно, вернули нашего Латышонка», – сказал Измайлов.