Клубу Первой лиги пообещали построить стадион для РПЛ к 2030 году

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о строительстве новой арены для «Шинника».

«На месте стадиона «Шинник» в Ярославле при поддержке ПСБ к 2030 году возведем новую, современную арену на 12 тысяч мест. Новый стадион будет соответствовать требованиям Российской премьер-лиги и станет стимулом для дальнейшего развития футбола в регионе», – написал Евраев.