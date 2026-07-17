Клубу Первой лиги пообещали построить стадион для РПЛ к 2030 году

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о строительстве новой арены для «Шинника».
«На месте стадиона «Шинник» в Ярославле при поддержке ПСБ к 2030 году возведем новую, современную арену на 12 тысяч мест. Новый стадион будет соответствовать требованиям Российской премьер-лиги и станет стимулом для дальнейшего развития футбола в регионе», – написал Евраев.
- Ранее губернатор сообщил, что из-за предстоящего строительства «Шинник» временно переедет на стадион «Спартак» в Ростове Великом. Ожидается, что это случится в 2027 году.
- 18 из последних 20 сезонов «Шинник» провел в Первой лиге. В РПЛ он в последний раз появлялся в 2008 году, а во Второй лиге – в сезоне-2021/22.
Источник: телеграм-канал Михаила Евраева