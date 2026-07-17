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Клуб Первой лиги временно переедет в Ростов

17 июля, 13:35
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что «Шинник» будет проводить домашние матчи на стадионе «Спартак» в Ростове Великом.

Решение принято на время строительства новой арены в Ярославле.

«В качестве альтернативы рассматривали несколько площадок, в том числе в Ярославле и Рыбинске. Ростовский стадион «Спартак» имеет ряд преимуществ: расположен в центре города, хорошая транспортная доступность, состояние самого поля и инфраструктуры.

Приведем стадион в соответствие с требованиями Российского футбольного союза. Есть нормативы по количеству зрительских мест, для установки дополнительных трибун будем использовать быстровозводимые конструкции.

Предстоит также обновить основное здание и благоустроить прилегающую территорию. Особое внимание уделим системе подогрева поля, инженерным сетям, увеличению мощности газовой котельной. Также поручил проработать логистику движения и организацию остановок общественного транспорта, чтобы болельщики могли комфортно посещать игры.

После завершения строительно-монтажных работ на «Спартаке» в регионе появится еще один стадион второй категории по классификации РФС, где мы сможем принимать официальные региональные и всероссийские соревнования, а также учебно-тренировочные сборы», – написал Евраев.

  • Ростов Великий находится в 47 км к юго-западу от Ярославля.
  • 18 из последних 20 сезонов «Шинник» провел в Первой лиге. В РПЛ он в последний раз появлялся в 2008 году, а во Второй лиге – в сезоне-2021/22.
  • Ожидается, что временный переезд клуба в Ростов Великий произойдет в 2027 году.

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Источник: телеграм-канал Михаила Евраева
Россия. PARI Первая лига Шинник
Комментарии (1)
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рылы
1784292689
кинули ярославль и воронеж с чм-18, не построили 45-тысячники. вторых не жалко, там дезеувы сидят.
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