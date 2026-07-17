Клуб Первой лиги временно переедет в Ростов

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что «Шинник» будет проводить домашние матчи на стадионе «Спартак» в Ростове Великом.
Решение принято на время строительства новой арены в Ярославле.
«В качестве альтернативы рассматривали несколько площадок, в том числе в Ярославле и Рыбинске. Ростовский стадион «Спартак» имеет ряд преимуществ: расположен в центре города, хорошая транспортная доступность, состояние самого поля и инфраструктуры.
Приведем стадион в соответствие с требованиями Российского футбольного союза. Есть нормативы по количеству зрительских мест, для установки дополнительных трибун будем использовать быстровозводимые конструкции.
Предстоит также обновить основное здание и благоустроить прилегающую территорию. Особое внимание уделим системе подогрева поля, инженерным сетям, увеличению мощности газовой котельной. Также поручил проработать логистику движения и организацию остановок общественного транспорта, чтобы болельщики могли комфортно посещать игры.
После завершения строительно-монтажных работ на «Спартаке» в регионе появится еще один стадион второй категории по классификации РФС, где мы сможем принимать официальные региональные и всероссийские соревнования, а также учебно-тренировочные сборы», – написал Евраев.
- Ростов Великий находится в 47 км к юго-западу от Ярославля.
- 18 из последних 20 сезонов «Шинник» провел в Первой лиге. В РПЛ он в последний раз появлялся в 2008 году, а во Второй лиге – в сезоне-2021/22.
- Ожидается, что временный переезд клуба в Ростов Великий произойдет в 2027 году.