Клуб Первой лиги временно переедет в Ростов

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что «Шинник» будет проводить домашние матчи на стадионе «Спартак» в Ростове Великом.

Решение принято на время строительства новой арены в Ярославле.

«В качестве альтернативы рассматривали несколько площадок, в том числе в Ярославле и Рыбинске. Ростовский стадион «Спартак» имеет ряд преимуществ: расположен в центре города, хорошая транспортная доступность, состояние самого поля и инфраструктуры.

Приведем стадион в соответствие с требованиями Российского футбольного союза. Есть нормативы по количеству зрительских мест, для установки дополнительных трибун будем использовать быстровозводимые конструкции.

Предстоит также обновить основное здание и благоустроить прилегающую территорию. Особое внимание уделим системе подогрева поля, инженерным сетям, увеличению мощности газовой котельной. Также поручил проработать логистику движения и организацию остановок общественного транспорта, чтобы болельщики могли комфортно посещать игры.

После завершения строительно-монтажных работ на «Спартаке» в регионе появится еще один стадион второй категории по классификации РФС, где мы сможем принимать официальные региональные и всероссийские соревнования, а также учебно-тренировочные сборы», – написал Евраев.