Клуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»

Защитник Максим Балахонов перешел из «Динамо» в «Енисей» до конца сезона-2026/27.
Клубы договорились об аренде игрока с правом выкупа.
«Максим, добро пожаловать в Красноярск! Желаем уверенной игры и надeжности в обороне – всe в пользу красно-синих!» – говорится в сообщении клуба Первой лиги.
21-летний Балахонов провел за первую команду «Динамо» 1 матч, в котором отметился 1 ассистом.
- В составе «Динамо‑2» у него 86 матчей, 2 гола и 4 голевые передачи.
- Он выступал за юношеские сборные России.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 75 тысяч евро.
Источник: официальный сайт «Енисея»