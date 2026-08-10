Клуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»

Защитник Максим Балахонов перешел из «Динамо» в «Енисей» до конца сезона-2026/27.

Клубы договорились об аренде игрока с правом выкупа.

«Максим, добро пожаловать в Красноярск! Желаем уверенной игры и надeжности в обороне – всe в пользу красно-синих!» – говорится в сообщении клуба Первой лиги.

21-летний Балахонов провел за первую команду «Динамо» 1 матч, в котором отметился 1 ассистом.