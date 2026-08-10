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  • Московский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России

Московский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России

10 августа, 12:29

«Торпедо» договорилось о расторжении контракта с нападающиим Александром Чупаевым по соглашению сторон.

«Александр, благодарим за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении черно-белых.

Форвард присоединился к «Торпедо» в июле 2024 года. Забил 3 мяча в 42 матчах за «Торпедо».

Во второй половине сезона-2025/26 он выступал за костромской «Спартак» на правах аренды, где в 4 встречах отметился 1 ассистом.

  • 21-летний Чупаев ранее играл за «Сатурн» и «Динамо», в составе которого провел 1 матч в РПЛ, и вторую команду бело-голубых.
  • На его счету 6 встреч и 1 гол за молодежную сборную России.

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Источник: официальный сайт «Торпедо»
Россия. PARI Первая лига Трансферы Спартак К Торпедо Чупаев Александр
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