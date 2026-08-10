Московский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России

«Торпедо» договорилось о расторжении контракта с нападающиим Александром Чупаевым по соглашению сторон.
«Александр, благодарим за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении черно-белых.
Форвард присоединился к «Торпедо» в июле 2024 года. Забил 3 мяча в 42 матчах за «Торпедо».
Во второй половине сезона-2025/26 он выступал за костромской «Спартак» на правах аренды, где в 4 встречах отметился 1 ассистом.
- 21-летний Чупаев ранее играл за «Сатурн» и «Динамо», в составе которого провел 1 матч в РПЛ, и вторую команду бело-голубых.
- На его счету 6 встреч и 1 гол за молодежную сборную России.
Источник: официальный сайт «Торпедо»