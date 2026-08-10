Московский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России

«Торпедо» договорилось о расторжении контракта с нападающиим Александром Чупаевым по соглашению сторон.

«Александр, благодарим за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении черно-белых.

Форвард присоединился к «Торпедо» в июле 2024 года. Забил 3 мяча в 42 матчах за «Торпедо».

Во второй половине сезона-2025/26 он выступал за костромской «Спартак» на правах аренды, где в 4 встречах отметился 1 ассистом.