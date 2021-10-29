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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Торпедо
€ 11,13 млн
ФК Торпедо
Москва
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Арена-Химки
Сайт:
http://torpedo.ru/
Тренер:
Вячеслав Вашкевич
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Таблица
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
Вчера, 09:18
Фото
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
1
Сторожук покинул «Торпедо» – он может вернуться в «Краснодар» вместо Мусаева
2 ноября
6
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Мусаев прокомментировал возможную замену себя в «Краснодаре» на Сторожука
31 октября
4
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Торпедо» объявило новую дату матча-открытия своего стадиона
30 октября
3
Стало известно, какого тренера «Краснодар» собирается назначить в случае увольнения Мусаева
29 октября
21
«Торпедо» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Ротора» на победу в матче 15-го тура
22 октября
Заявление «Торпедо» о срыве матча-открытия нового стадиона
21 октября
4
У «Торпедо» может сорваться матч-открытие нового стадиона
21 октября
2
«Енисей» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Первая лига России: шансы «Енисея» и «Торпедо» на победу в матче 14-го тура
16 октября
«Ленинградец» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Ленинградец» – «Торпедо»: битва за выживание против гостевой стабильности, сможет ли «Торпедо» увезти три очка?
9 октября
Адвокат судьи Захарова, не признавшего вину по делу «Торпедо»: «Он «не при делах»
5 октября
2
Раскрыта схема «Торпедо» по подкупу 13 арбитров, названы судьи, признавшие вину
5 октября
9
«Уфа» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2026
27 сентября
«Уфа» – «Торпедо»: кто победит в матче 7 тура Первой лиги 2026/2027
26 сентября
«Торпедо» – «Нижний Новгород»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
Еще один московский клуб отказался от Дзюбы
12 сентября
6
«Торпедо» – «Нижний Новгород»: кто победит в матче 11 тура Первой лиги 2026/2027
12 сентября
Трансляция
«Шинник» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2026
10 сентября
«Шинник» – «Торпедо»: кто победит в матче 4 раунда Кубка России 2026/2027
9 сентября
Фото
Московский клуб подписал игрока сборной Беларуси
7 сентября
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Путин открыл стадион «Торпедо»
6 сентября
18
«Текстильщик» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2026
4 сентября
Фото
«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
3 сентября
2
«Текстильщик» – «Торпедо»: кто победит в матче 10-го тура Первой лиги 2026/2027
3 сентября
1
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3
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5
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