Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|1
|Бабурин Егор
|Вра
|29
|10
|0
|0
|1
|0
|€ 0.7 млн.
|39
|Довбня Александр
|Вра
|35
|4
|0
|0
|0
|0
|€ 0.4 млн.
|51
|Ботнарь Виталий
|Вра
|21
|4
|0
|0
|0
|0
|-
|44
|Самсонов Артем
|Защ
|34
|15
|0
|1
|6
|0
|-
|4
|Кожемякин Олег
|Защ
|27
|15
|0
|0
|1
|0
|€ 0.6 млн.
|49
|Прошкин Егор
|Защ
|24
|7
|0
|0
|0
|0
|-
|3
|Кутепов Илья
|Защ
|29
|6
|0
|0
|2
|1
|€ 0.9 млн.
|90
|Роганович Боян
|Защ
|22
|6
|0
|0
|2
|0
|-
|13
|Шапич Стефан
|Защ
|26
|5
|1
|0
|1
|1
|-
|35
|Енин Иван
|Пол
|29
|15
|0
|0
|3
|0
|-
|52
|Нетфуллин Равиль
|Пол
|30
|14
|0
|0
|2
|1
|€ 0.4 млн.
|7
|Рязанцев Александр
|Пол
|36
|8
|0
|0
|0
|0
|€ 0.5 млн.
|24
|Савич Игор
|Пол
|22
|8
|0
|0
|4
|0
|-
|27
|Каймаков Михаил
|Пол
|24
|7
|0
|0
|1
|0
|-
|97
|Чурич Марио
|Пол
|24
|7
|0
|0
|0
|0
|-
|18
|Караев Давид
|Нап
|27
|17
|1
|0
|1
|0
|€ 0.6 млн.
|19
|Турищев Максим
|Нап
|20
|17
|0
|0
|1
|0
|€ 0.35 млн.
|10
|Лебеденко Игорь
|Нап
|39
|15
|1
|0
|3
|0
|€ 0.05 млн.
|22
|Эркинов Хожимат
|Нап
|21
|15
|0
|1
|4
|0
|-
|26
|Коста Марк
|Нап
|26
|4
|0
|0
|0
|0
|-
|44
|Журавлев Юрий
|Защ
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|99
|Евдокимов Андрей
|Защ
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Шляков Евгений
|Защ
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|77
|Юзепчук Роман
|Защ
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|44
|Кухарчук Илья
|Нап
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Стефанович Илья
|Нап
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 6, нападающих: 7