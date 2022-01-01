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Главная
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Торпедо
Состав
€ 11,13 млн
ФК Торпедо - состав команды
Москва
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Арена-Химки
Сайт:
http://torpedo.ru/
Тренер:
Вячеслав Вашкевич
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
25
Солдатенко Ростислав
Вра
29
€ 0.7 млн
58
Ладоха Данил
Вра
20
€ 0.3 млн
48
Мокроусов Сергей
Вра
20
-
48
Мокроусов Сергей
Вра
20
-
4
Бородин Сергей
Защ
27
€ 0.7 млн
22
Пархоменко Егор
Защ
23
€ 0.7 млн
99
Шевченко Глеб
Защ
27
€ 0.7 млн
90
Роганович Боян
Защ
26
€ 0.55 млн
44
Корнюшин Даниил
Защ
25
€ 0.5 млн
2
Бозов Никита
Защ
21
€ 0.35 млн
84
Чурилов Вадим
Защ
21
€ 0.1 млн
14
Бурхин Егор
Защ
19
-
3
Иваньков Александр
Защ
26
-
28
Дубровин Тимофей
Защ
-
17
Берковский Илья
Пол
26
€ 0.6 млн
21
Галоян Артур
Пол
27
€ 0.5 млн
97
Чурич Марио
Пол
28
€ 0.45 млн
33
Камара Мамаду Аруна
Пол
25
€ 0.3 млн
5
Москвичев Владимир
Пол
26
€ 0.3 млн
69
Колтаков Алексей
Пол
20
€ 0.275 млн
27
Орехов Александр
Пол
24
€ 0.25 млн
96
Зимеров Прохор
Пол
-
8
Аджибон Усман
Пол
-
10
Билецкий Никита
Пол
-
20
Окоронкво Джонатан
Нап
23
€ 1 млн
11
Апеков Руслан
Нап
26
€ 0.6 млн
7
Юшин Александр
Нап
31
€ 0.6 млн
10
Цыпченко Дмитрий
Нап
27
€ 0.5 млн
79
Каштанов Алексей
Нап
30
€ 0.5 млн
24
Погосов Артем
Нап
27
€ 0.35 млн
9
Оганесян Степан
Нап
25
€ 0.3 млн
20
Окоронкво Джонатан Теофилус
Нап
-
19
Исадибиров Абдуразак
Нап
-
Всего игроков: 33, из них вратарей: 4, защитников: 10, полузащитников: 10, нападающих: 9
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