Россия. Премьер-лига (2022-2023) Россия. Кубок (2022-2023) Россия. Кубок (2021-2022) Россия. ФНЛ (2021-2022) Россия. ФНЛ (2020-2021) Россия. Кубок (2020-2021) Россия. ФНЛ (2019-2020) Россия. Кубок (2017-2018) Россия. Кубок (2016-2017) Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015-2016) Россия. Кубок (2015-2016) Россия. Премьер-лига (2014-2015) Россия. ФНЛ (2013-2014) Россия. ФНЛ (2012-2013) Россия. ФНЛ (2011-2012) Россия. Первый дивизион (2008) Россия. Кубок (2007-2008) Россия. Кубок (2006-2007) Россия. Премьер-лига (2006) Россия. Премьер-лига (2005) Россия. Премьер-лига (2004) Россия. Премьер-лига (2003) Россия. Премьер-лига (2002) Чемпионат России (2001) Чемпионат России (2000) Чемпионат России (1999) Чемпионат России (1998) Чемпионат России (1997) Чемпионат России (1996) Чемпионат России (1995) Чемпионат России (1994) Чемпионат России (1993)

Статистика по турнирам:

Статистика по турнирам: