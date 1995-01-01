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    Торпедо - состав

    Город Москва
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт https://torpedo.ru/
    Стадион Лужники
    Тренер Андрей Талалаев
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    1 Бабурин Егор Россия Вра 29 10 0 0 1 0 € 0.7 млн.
    39 Довбня Александр Россия Вра 35 4 0 0 0 0 € 0.4 млн.
    51 Ботнарь Виталий Россия Вра 21 4 0 0 0 0 -
    44 Самсонов Артем Россия Защ 34 15 0 1 6 0 -
    4 Кожемякин Олег Россия Защ 27 15 0 0 1 0 € 0.6 млн.
    49 Прошкин Егор Россия Защ 24 7 0 0 0 0 -
    3 Кутепов Илья Россия Защ 29 6 0 0 2 1 € 0.9 млн.
    90 Роганович Боян Черногория Защ 22 6 0 0 2 0 -
    13 Шапич Стефан Сербия Защ 26 5 1 0 1 1 -
    35 Енин Иван Россия Пол 29 15 0 0 3 0 -
    52 Нетфуллин Равиль Россия Пол 30 14 0 0 2 1 € 0.4 млн.
    7 Рязанцев Александр Россия Пол 36 8 0 0 0 0 € 0.5 млн.
    24 Савич Игор Босния и Герцеговина Пол 22 8 0 0 4 0 -
    27 Каймаков Михаил Молдова Пол 24 7 0 0 1 0 -
    97 Чурич Марио Хорватия Пол 24 7 0 0 0 0 -
    18 Караев Давид Азербайджан Россия Нап 27 17 1 0 1 0 € 0.6 млн.
    19 Турищев Максим Россия Нап 20 17 0 0 1 0 € 0.35 млн.
    10 Лебеденко Игорь Россия Нап 39 15 1 0 3 0 € 0.05 млн.
    22 Эркинов Хожимат Узбекистан Нап 21 15 0 1 4 0 -
    26 Коста Марк Венгрия Нап 26 4 0 0 0 0 -
    44 Журавлев Юрий Россия Защ 26 - - - - - -
    99 Евдокимов Андрей Россия Защ 23 - - - - - -
    5 Шляков Евгений Россия Защ 31 - - - - - -
    77 Юзепчук Роман Белоруссия Защ 25 - - - - - -
    44 Кухарчук Илья Россия Нап 32 - - - - - -
    9 Стефанович Илья Россия Нап 26 - - - - - -
    Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 6, нападающих: 7
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