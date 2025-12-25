Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Торпедо
Илья Берковский
€ 600 тыс
Илья Берковский
Торпедо
15 марта 2000 (26)
#17 | Полузащитник
172 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
Второй игрок «Серикспора» перешел в «Торпедо»
16 января
1
Экс-игрок «Серикспора» близок к переходу в московский клуб
2025.12.25 11:06
4 российских игрока покинули «Серикспор»
2025.12.22 10:59
Два российских игрока могут сменить клубы в Турции
2025.12.15 10:49
1
Два российских игрока смогут уйти из «Серикспора» в декабре
2025.12.01 09:40
1
Видео
Команда Юрана в Турции сыграла вничью, гол у российского игрока
2025.09.24 09:30
2
Команда Юрана проиграла 2-й матч подряд и опустилась в зону вылета
2025.09.01 09:10
4
Турецкий клуб Юрана и Садыгова подписал еще одного российского футболиста
2025.07.21 17:21
Новый клуб Юрана подписал трех российских футболистов
2025.07.18 23:49
4
Российские игроки начали переезжать в новый клуб Юрана в Анталью
2025.07.01 13:58
5
Третий российский игрок может перейти в команду Юрана в Турции
2025.06.27 12:59
7
Юран заберет в «Серикспор» еще одного футболиста «Химок»
2025.06.25 21:26
1
Берковский из «Химок»: «Зенит» не создал особой опасности у наших ворот»
2024.08.19 11:25
«Химки» подписали полузащитника «Локомотива»
2024.05.31 23:50
«Химки» хотят выкупить игроков ЦСКА и «Локомотива»
2024.01.10 19:30
1
«Пари НН» за неделю объявил об уходе шести футболистов
2023.06.24 10:12
Худяков, Фассон, Карпукас – в старте «Локомотива» на матч с «Пари НН»; Галактионов выпустил Корнюшина, Берковского, Сулейманова
2022.07.17 16:38
1
«Пари НН» продлил аренду Берковского из «Локомотива»
2022.06.17 13:33
Видео
«Нижний Новгород» пожалуется в ЭСК на удаление Берковского в игре с «Локомотивом»
2022.04.23 21:50
5
Нигматуллин, Козлов, Берковский – в старте «Нижнего Новгорода»; Бейл, Зиньковский, Сергеев выйдут у «Крыльев Советов»
2021.11.28 13:08
1
«Ахмат» выпустил на матч с «Нижним Новгородом» Тимофеева, Уткина, Карапузова; Нигматуллин, Юлдошев, Берковский – в старте у Кержакова
2021.11.07 18:08
1
Фото
Лантратов, Кассьерра и три игрока «Зенита» – в символической сборной 13-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.11.01 20:41
5
Видео
Принадлежащий «Локомотиву» Берковский забил москвичам за «Нижний Новгород»
2021.10.30 20:36
6
Синицын, Юлдошев, Берковский – в старте «Нижнего Новгорода» на матч с «Локомотивом»; Бека-Бека, Анджорин, Керк сыграют у москвичей
2021.10.30 18:39
1
Фото
Лантратов, Евгеньев и Чалов – в символической сборной третьего тура Кубка России
2021.10.28 21:38
2
Боков, Фернандес, Дзагоев – в основе ЦСКА на матч с «Нижним Новгородом»; Козлов, Миладинович, Берковский сыграют у нижегородцев
2021.10.10 11:46
Принадлежащий «Локомотиву» Берковский проведет в «Нижнем Новгороде» и следующий сезон
2021.06.19 17:31
«Нижний Новгород» хочет продлить аренду Берковского
2021.06.07 12:33
«Локомотив» отдал в аренду «Нижнему Новгороду» Берковского, купленного два месяца назад
2021.02.15 21:23
1
Фото
Берковский, Черный, Эдер – в основе «Локомотива» на игру с грузинским «Локомотивом»
2021.02.14 14:37
1
1
2
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото
«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
Фото
Футболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+