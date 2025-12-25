Экс-игрок «Серикспора» близок к переходу в московский клуб

«Торпедо» сделало предложение полузащитнику Илье Берковскому, который ранее расторг контракт с турецким «Серик Беледиеспором».

Футболистом интересовались также «Ротор», «Урал», «Сочи» и «Крылья Советов». Однако предложение «Торпедо» оказалось самым солидным по финансам.

Кроме того, в игроке были заинтересованы турецкие «Эрзурумспор», «Чорум» и «Ризеспор». Сам футболист принял решение вернуться в Россию.