Экс-игрок «Серикспора» близок к переходу в московский клуб

Сегодня, 11:06

«Торпедо» сделало предложение полузащитнику Илье Берковскому, который ранее расторг контракт с турецким «Серик Беледиеспором».

Футболистом интересовались также «Ротор», «Урал», «Сочи» и «Крылья Советов». Однако предложение «Торпедо» оказалось самым солидным по финансам.

Кроме того, в игроке были заинтересованы турецкие «Эрзурумспор», «Чорум» и «Ризеспор». Сам футболист принял решение вернуться в Россию.

  • Берковский уже выступал за «Торпедо» в 2020 году.
  • В этом сезоне 25-летний хавбек в 16 встречах за «Серикспор» отметился 6 голами и 2 ассистами.

Источник: Metaratings.ru
Торпедо Серик Беледиеспор Берковский Илья
