Стало известно, что Эмери сказал Карседо после его возвращения в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал об общении с Унаи Эмери. Испанский специалист пожелал ему удачи в московском клубе.

– Вы по-прежнему близко общаетесь с Эмери?

– Да, он написал мне пару дней назад. Пожелал успеха в «Спартаке». Я в свою очередь пишу ему или звоню каждый раз, когда он выигрывает с «Астон Виллой». Сегодня Унаи – большой тренер. Не знаю, поработаем ли мы снова вместе. Но как минимум хотелось бы сыграть однажды против его команды в еврокубках.

Мы часто общаемся, ведь у нас одно понимание футбола. Делимся мнениями и идеями. Главное, чему меня научил Унаи: если трудиться по-настоящему усердно, то награда обязательно тебя найдет.