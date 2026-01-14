Стало известно, что Эмери сказал Карседо после его возвращения в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал об общении с Унаи Эмери. Испанский специалист пожелал ему удачи в московском клубе.
– Вы по-прежнему близко общаетесь с Эмери?
– Да, он написал мне пару дней назад. Пожелал успеха в «Спартаке». Я в свою очередь пишу ему или звоню каждый раз, когда он выигрывает с «Астон Виллой». Сегодня Унаи – большой тренер. Не знаю, поработаем ли мы снова вместе. Но как минимум хотелось бы сыграть однажды против его команды в еврокубках.
Мы часто общаемся, ведь у нас одно понимание футбола. Делимся мнениями и идеями. Главное, чему меня научил Унаи: если трудиться по-настоящему усердно, то награда обязательно тебя найдет.
- Карседо был помощником Эмери на протяжении 14 лет.
- Они вместе работали в «Спартаке» в 2012 году.
Источник: сайт «Спартака»