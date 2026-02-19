Введите ваш ник на сайте
Шнякин: «Часто слушаю футбол в режиме радиорепортажа – Карпин и Дзюба были правы»

19 февраля, 11:58
6

Комментатор Дмитрий Шнякин высказался о подготовке к матчам.

«Я лютый задрот при подготовке. Необязательно [зрителям] это все вываливать. Один из моих нелюбимых комментаторских грехов – когда людей заваливают статистикой. Там: «13 матчей, 2 гола». Что я должен понять из этой статистики? Что такое комментаторство? Это интерпретация информации, работа с информацией.

Ты скажешь: «Наполи» часто обыгрывает «Кальяри». Окей. Ты скажешь: «Наполи», 173 матча, 500 побед, 18 крупных побед». Тоже окей. Но если ты скажешь: «За последние 30 матчей этих команд у «Кальяри» только одна победа» – вот это уже смотрится, фактурно. Это красивая журналистская история. Это круто звучит, это триггерочек, что с этой командой никак не могут справиться, это подготовка.

Люди меня спрашивают: «На фига тебе профайлы на футболистов?». Я говорю: «Ребят, из того, что я себе сделаю, я использую 10 процентов». Важно, как ты используешь. Если ты будешь вываливать – это плохо. Я называют это «режим нейросети». Не понимаю, откуда эта мода. Некоторые ребята в течение 40 секунд просто не могут прокомментировать футбол.

Я в режиме отца-пешехода вожу коляску и не смотрю из-за мороза, не могу поставить телефон, и часто слушаю футбол в режиме радиорепортажа – ууу, такие вещи открываются, Валерий Карпин был прав, Артем Дзюба был прав. Ты реально начинаешь понимать – а следит там человек за матчем или нет? Чистая правда. Это наша проблема. СДВГ-репортажи.

Защитники просто передают мяч, Франческо Ачерби коснулся мяч: «Вот, кстати, Ачерби...». Его даже крупным планом не показали. Почему ты вдруг говоришь про Ачерби? Дай атаке развиться, прокомментируй, посмотри за передвижениями.

Я выработал для себя такой алгоритм. Если крупный план на Ачерби, пауза, Ачерби опять кому-то с двух [ног] влетел, там обычная долгие паузы после подкатов Ачерби – расскажи, пожалуйста, да, но расскажи что-то интересное», – сказал Шнякин.

  • Ранее Шнякин сравнил составы комментаторов на «Матч ТВ» и Okko.
  • Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскритиковал работу комментаторов осенью 2024 года. Он объяснил, почему смотрит футбол без звука.
  • Нападающий «Акрона» Артем Дзюба тоже неоднократно критиковал работу комментаторов.

Источник: ютуб-канал Вадима Лукомского
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Карпин Валерий
Пингвины Антарктиды/Форпо
1771493315
Это круто, пингвины приветствуют ❝ — Годы... Вы слышали о так называемой «М-теории», господа-детективы? — Ну, я в этом не понимаю... — Короче, в нашей вселенной время движется как бы линейно, вперед. Но за пределами нашей вселенной, если говорить о четырехмерном пространстве, времени не существует. И если бы мы туда попали, мы бы увидели, что пространство — время плоское, словно одномерная скульптура. Материя находится одновременно во всех точках в суперпозиции, а наше сознание просто носится по накатанной, как болиды по трассе. Всё, что за пределами нашей вселенной — это вечность, взирающая на нас вечность. Для нас — это сфера, но для них — это круг. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
Plyash
1771493888
Ну ты , Шнягин , даже в этой заметке знатно назадротничал , респект тебе . Ниже своей планки не опускаешься , молодца !
Ответить
...уефан
1771493901
...по-моему, у нас в околофутбольных СМИ, больше базара о комментаторах и их собственного базара, чем разговора о футболе и самого футбола, как такового...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1771494028
Вот уж нагнал шняги Шнякин. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Ответить
Боцман59rus
1771499826
_ а я часто смотрю транляции без звука, особенно если до микрофона добрался Шнягин
Ответить
subbotaspartak
1771500862
Часто смотрю футбол в режиме немого кино...
Ответить
  • Читайте нас: 