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    • Карпин – комментаторам: «Что вы лезете? Кто сказал, что вы разбираетесь?»

    Карпин – комментаторам: «Что вы лезете? Кто сказал, что вы разбираетесь?»

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин раскритиковал работу комментаторов.

    Он признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.

    – Есть те, кто сейчас достойно комментирует и нравится вам?

    – Честно? Вот сейчас вообще не могу сказать, вот абсолютно. Не слышал уже, не знаю, комментариев, комментаторов уже не знаю сколько лет.

    – Вы просто не смотрите?

    – Я не не смотрю. Когда смотрю футбол, я выключаю звук.

    – Но это связано с тем, что как раз уровень комментаторства очень невысокий? И чтобы себя не раздражать, просто проще выключить.

    – Глобально не знаю, не могу оценивать, он низкий или высокий, просто есть моменты, когда что-то я слышу, комментатор начинает что-то говорить, и меня это раздражает.

    Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты.

    – Они считают, что они разбираются.

    – Вот в этом и проблема.

    – А потом они обижаются, что к ним так относятся, потому что футболисты же смотрят.

    Они мне говорят: «Мы же разбираемся». Я говорю: «А кто тебе сказал, что ты разбираешься?» «Я же играл в футбол, я же сколько лет смотрел футбол».

    Я мультфильмы до сих пор смотрю, мне 55 лет, и с детства, когда мне был один годик, мне ставили, наверное, мультфильмы. Я их тоже сейчас смотрю с детьми, но я не знаю, как они снимаются, я не могу оценивать, я не знаю как. Но я их смотрю.

    Тогда почему вы оцениваете, там, Федю Смолова или Васю, или Петю, или вот это, или вот это? Ну, говорят они, что это интересно зрителю.

    Я говорю – кто вам сказал? Ваши оценки, конкретно ваши, возможно, неинтересны. Эксперта какого-то, там, хуже он или лучше, возможно, интересны.

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    Источник: Smol Talk

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    Сегодня, 18:36
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    Комментарии (11)
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    subbotaspartak
    1729612294
    Часто футбол смотрю без звука, Губу всегда выключаю. Дело комментатора озвучивать шевелящиеся картинки
    Ответить
    Мордаванин
    1729612334
    ктовзорвал валеру какаягнида)??
    Ответить
    Янвapь 69
    1729612428
    Там, один Нобель - нормальный. Все остальные ангажированные, безграмотные и косноязычные задроты
    Ответить
    Mirak92
    1729613162
    Я сопку включаю без комментаторов. Матчтв ? неееет уж спасибо)
    Ответить
    Каратель помойников
    1729614067
    Комментатор с каждым годом мельчает и мельчает...а у губошлепа губа растет и растет) по итогу имеем бездарных губошлепов для которых главное "словесный понос" ,а не суть происходящего
    Ответить
    NewLife
    1729614373
    Жги, Валера, ставь на место всяких газовых болтунов !
    Ответить
    sochi-2013
    1729614873
    С Карпиным красно-белые дважды становились серебряными призерами чемпионата России (2009, 2011/12). Авторитетный тренер. Не всем по силам такие высоты.
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    Not angry fan
    1729616485
    Да уж, такие виртуозы, как Озеров и Перетурин, видимо, не скоро появятся на экране, вернее, за экраном. Особенно достаёт этот тип, которому классно было бы свиней в мультиках озвучивать. Хотя..., каждый достаёт по своему! Я тоже большую часть матча без звука смотрю, кстати.
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    aaaaahhhh
    1729616993
    я тоже смотрю без звука :((((
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    Интерес
    1729618278
    А я со звуком,но со временем стал ловить себя на том,что их "диалоги о рыбалке"не слушаю,хотя особые ляпы и благоглупости сознание фиксирует.А раньше раздражало,как они перешучиваются,читают подготовленные бумажки с ошибочными данными и делятся своими "туристически-футбольными путешествиями" за госсчёт.
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