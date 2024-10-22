Карпин – комментаторам: «Что вы лезете? Кто сказал, что вы разбираетесь?»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин раскритиковал работу комментаторов.

Он признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.

– Есть те, кто сейчас достойно комментирует и нравится вам?

– Честно? Вот сейчас вообще не могу сказать, вот абсолютно. Не слышал уже, не знаю, комментариев, комментаторов уже не знаю сколько лет.

– Вы просто не смотрите?

– Я не не смотрю. Когда смотрю футбол, я выключаю звук.

– Но это связано с тем, что как раз уровень комментаторства очень невысокий? И чтобы себя не раздражать, просто проще выключить.

– Глобально не знаю, не могу оценивать, он низкий или высокий, просто есть моменты, когда что-то я слышу, комментатор начинает что-то говорить, и меня это раздражает.

Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты.

– Они считают, что они разбираются.

– Вот в этом и проблема.

– А потом они обижаются, что к ним так относятся, потому что футболисты же смотрят.

– Они мне говорят: «Мы же разбираемся». Я говорю: «А кто тебе сказал, что ты разбираешься?» «Я же играл в футбол, я же сколько лет смотрел футбол».

Я мультфильмы до сих пор смотрю, мне 55 лет, и с детства, когда мне был один годик, мне ставили, наверное, мультфильмы. Я их тоже сейчас смотрю с детьми, но я не знаю, как они снимаются, я не могу оценивать, я не знаю как. Но я их смотрю.

Тогда почему вы оцениваете, там, Федю Смолова или Васю, или Петю, или вот это, или вот это? Ну, говорят они, что это интересно зрителю.

Я говорю – кто вам сказал? Ваши оценки, конкретно ваши, возможно, неинтересны. Эксперта какого-то, там, хуже он или лучше, возможно, интересны.