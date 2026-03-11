Основной защитник «Зенита» пропустил тренировку перед игрой со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев пропустил утреннюю тренировку команды перед матчем со «Спартаком».
Причины отсутствия Дивеева пока не уточняются.
- «Зенит» примет «Спартак» в 21-м туре РПЛ, игра пройдет 14 марта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 по московскому времени.
- Дивеев перешел в «Зенит» из ЦСКА в зимнее трансферное окно в рамках обмена на нападающего Лусиано Гонду и провел за петербургский клуб три официальных матча.
- Проводящий 100-й сезон «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. Черно-зеленые защищают титул.
