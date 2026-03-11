Экс-игрок сборной России и «Зенита» рассказал о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России 33-летний Павел Могилевец рассказал, почему решил завершить карьеру.

– В 2024 году вы говорили, что остались с семьeй в Армении. Где вы сейчас?

– Сейчас проживаем в Португалии. Как-то давно мы хотели пожить у океана, где солнце и тепло. Через друга Луиша Мартинша, который работал помощником тренера в «Зените» у Виллаш-Боаша, удалось организовать просмотр мне в Португалии.

Это было как раз в 2024 году. Команда из третьей лиги. Провeл с ними где-то месяц – что-то вроде сборов. Однако сказались хронические травмы коленей.

В третьей лиге нельзя играть на синтетике, но они тренируются на искусственном поле, а матчи проводят на натуральном. В течение недели меняют покрытие.

Спустя пару недель я начал ощущать боль в коленных суставах – подумал, что это из-за долгого отсутствия нагрузки. Попробовал потерпеть ещe неделю и понял, что это может привести к третьей операции. Рано или поздно настало бы время закончить с футболом и пробовать себя в других занятиях. Тогда и принял для себя непростое решение.