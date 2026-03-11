  • Экс-игрок сборной России и «Зенита» рассказал о завершении карьеры

Экс-игрок сборной России и «Зенита» рассказал о завершении карьеры

11 марта, 16:46

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России 33-летний Павел Могилевец рассказал, почему решил завершить карьеру.

– В 2024 году вы говорили, что остались с семьeй в Армении. Где вы сейчас?

– Сейчас проживаем в Португалии. Как-то давно мы хотели пожить у океана, где солнце и тепло. Через друга Луиша Мартинша, который работал помощником тренера в «Зените» у Виллаш-Боаша, удалось организовать просмотр мне в Португалии.

Это было как раз в 2024 году. Команда из третьей лиги. Провeл с ними где-то месяц – что-то вроде сборов. Однако сказались хронические травмы коленей.

В третьей лиге нельзя играть на синтетике, но они тренируются на искусственном поле, а матчи проводят на натуральном. В течение недели меняют покрытие.

Спустя пару недель я начал ощущать боль в коленных суставах – подумал, что это из-за долгого отсутствия нагрузки. Попробовал потерпеть ещe неделю и понял, что это может привести к третьей операции. Рано или поздно настало бы время закончить с футболом и пробовать себя в других занятиях. Тогда и принял для себя непростое решение.

  • Последним клубом Могилевца был армянский «Урарту», за который он играл в июле–октябре 2023 года.
  • В РПЛ он провел 148 матчей за «Зенит», «Ростов», «Рубин», «Химки» и «Нижний Новгород», забил 4 гола, сделал 10 ассистов. Также играл за узбекистанский «Бунедкор».
  • На счету Могилевца 4 матча за сборную России. Он был в заявке национальной команды на ЧМ-2014, но на самом турнире на поле не выходил.

Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита» 6
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом» 39
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 18 марта 2026
Главные новости
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
1
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
2
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
3
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
11
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
9
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
Все новости
Все новости
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
9
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
«Крылья Советов» расстанутся с легионером, играющим за команду с 2022 года
11:54
Жирков отметил рост цен на продукты и табак для кальяна
11:42
27
Все новости
