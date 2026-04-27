  • Черчесов – о 18-летнем игроке «Зенита»: «Лучше бы его не было»

Черчесов – о 18-летнем игроке «Зенита»: «Лучше бы его не было»

Сегодня, 20:47

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после матча 27-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2) похвалил 18-летнего игрока петербуржцев Даниила Кондакова.

– Как опишите игру Кондакова в прошлом матче?

– Лучше бы его не было. Наверное, это комплимент в данном случае.

Если бы его не было, нам было бы легче. Он мальчик крепкий, аппетит хороший, гены не подвели.

Жалко еще, что травмировался Шилов. Мы многих ваших знаем. Кондаков свою работу сделал. Какая разница, сколько ему лет, если он соответствует уровню. Все есть для дальнейшего роста, чтобы быть не рядом с Венделом и Барриосом, но и способным заменить того же Вендела, когда он уйдет. А так, Вендел классный футболист. Рад, что составе «Зенита» появляются свои воспитанники. Хотелось бы видеть их чаще. Но прекрасно понимаю Семака, результат любому тренеру важен, в «Зените» это первое место – ни строчкой ниже. Тут все понятно.

  • «Ахмат» проиграл «Зениту» со счетом 0:2 в 27-м туре РПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.
  • Голы забили Александр Соболев и Луис Энрике.
  • Грозненская команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 32 очка.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Кондаков Даниил Черчесов Станислав
