Только один игрок Бразилии получил за матч с Гаити оценку хуже, чем зенитовец Дуглас Сантос

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос провел весь матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 Бразилия – Гаити (3:0).
Статистический сервис FlashScore поставил Дугласу за матч оценку 6,4. Хуже в составе Бразилии балл получил только другой защитник Данило – 6,3.
- Сборную Бразилии представляют два игрока «Зенита» – Дуглас Сантос и Луис Энрике.
- Защитник полностью провел матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Марокко (1:1), вингер вышел на замену на 62-й минуте.
- Во 2-м туре против Гаити Дуглас Сантос вышел в основе, Луис Энрике остался в запасе.
Источник: FlashScore