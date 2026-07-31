Семак оценил готовность Сантоса и Энрике к матчу с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями перед гостевым матчем 2-го тура РПЛ с «Оренбургом».

– Чего можно ожидать от матча с «Оренбургом» на искусственном газоне?

– Насколько я знаю, в Оренбурге поменяли покрытие, посмотрим, насколько оно отличается от предыдущего, у которого были определенные особенности. Будет ли сейчас легче – увидим. «Оренбург» очень непростой соперник. В прошлом сезоне мы потеряли здесь очки, и раньше такое случалось. Надо сделать все, чтобы победить и продолжить победную поступь.

– Насколько важно было стартовать в чемпионате с крупной победы над «Акроном»?

– Мы всегда отталкиваемся прежде всего от нашей игры, а не от результата. Не могу сказать, что с «Акроном» мы надежно сыграли в обороне, заслужили «ноль» в графе «пропущенные мячи». Значит, есть над чем работать, в чем прибавлять.

Что касается атакующих действий, сыграли хорошо, было много моментов. С другой стороны, в Самаре было достаточно жарко. Посмотрим, как удастся в Оренбурге улучшить игру в обороне и как мы продолжили работать над атакой.

– Дуглас Сантос и Луис Энрике поедут в Оренбург?

– Оба будут в заявке. Правда, форму набирают по‑разному. Дугласу Сантосу делать это попроще ввиду его эмоционального состояния. Все же Луис Энрике ожидал на чемпионате мира другого. В общем, различия есть, но играть готовы оба.