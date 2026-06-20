Гурцкая: «Галицкого причислили к лику святых, но он вообще не святой»

Агент, блогер Тимур Гурцкая высказался о личности владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.
«Галицкий вообще не святой. Но людей уже невозможно переубедить. Его уже причислили к лику святых.
Но он абсолютно не святой, не добрый дядя. Нет, он все делает очень рационально. Он ведет себя как рациональный богач. Точно не святой», – сказал Гурцкая.
- Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
- С тех пор у команды только один трофей – чемпионство в 2025 году.
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»