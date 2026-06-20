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  • Гурцкая: «Галицкого причислили к лику святых, но он вообще не святой»

Гурцкая: «Галицкого причислили к лику святых, но он вообще не святой»

20 июня, 05:05
25

Агент, блогер Тимур Гурцкая высказался о личности владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

«Галицкий вообще не святой. Но людей уже невозможно переубедить. Его уже причислили к лику святых.

Но он абсолютно не святой, не добрый дядя. Нет, он все делает очень рационально. Он ведет себя как рациональный богач. Точно не святой», – сказал Гурцкая.

  • Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
  • С тех пор у команды только один трофей – чемпионство в 2025 году.
  • Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей Гурцкая Тимур
Комментарии (25)
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Чилим.
1781922508
но он вообще не святой- прошипела змея Гурцкая из вонючего сортира.
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subbotaspartak
1781925824
Эта... как её... - зависть...
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evgevg13
1781927966
Вот почему так: чем человек большее ничто, тем громче кукарекает?
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SLADE2019
1781935975
Даже малейшего желания нет комментировать эту жирную свинью. Все ******, извините.
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Volrad777
1781943642
Петушара не тебе его обсуждать. Ты и мизинца его не стоишь
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Император 1
1781943652
Галицкий хороший человек, в отличие от тебя и кучи чиновников!
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Александр-Балашов-google
1781997111
Сначала надо начинать с себя, прежде чем других обсуждать. Этот блогер, хотя бы на минуточку поставил себя на место Галицкого, чтобы он сделал с такими деньгами? Человек доброе дело сделал и делает, сколько ребятишек начали увлекаться футболом, а не по подвалам сидеть и разбойничать. А что касается святой или нет, не нам решать, у нас у всех рыльце в пушку, если капнуть.
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Вадим2591
1782019767
Жирный,не симпатичный совсем,еще и тупой!
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Секстан
1782028205
Какой Галицкий не знаю, но для г. Краснодар сделал очень много. Футбольную школу, парк, команду тащит финансово на своих плечах. Груцкая как завистливая шлюха гавкает, интересно кто ему даёт колонки для записюляк, это точно заказное его рукоблудие.
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Plyash
1782029501
Галицкий для Краснодарского края тоже самое , что и Савва Морозов для Руси -- меценат , предприниматель , благотворитель , помнить и любить будут вечно . Простые люди , конечно , не из Г.Д-юшника . А тебя , горно - кавказское недоразумение , и сейчас никто не знает . Ехал бы ты в горы , да повыше , там козлов много , им хозяин нужен .
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