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Маркиньос сделал заявление о будущем в «Спартаке»

11 июля, 12:23
6

Вингер «Спартака» Маркиньос прояснил, останется ли он в московском клубе.

– После победы в Кубке России у тебя спросили: «Ты остаешься в «Спартаке»? Ты ответил: «Не знаю. Есть много предложений, посмотрим». Сейчас есть ясность по твоему будущему?

– Этот вопрос нужно адресовать моему агенту. Но на данный момент я в «Спартаке». Пока что я точно продолжу играть здесь. Сейчас я думаю только о Суперкубке с «Зенитом».

– Станкович звал тебя в «Црвену Звезду»?

– Я с ним не связывался и давно не разговаривал. Желаю Станковичу всего наилучшего и успехов. Но я в «Спартаке» и в «Црвену Звезду» не собираюсь.

  • В сезоне-2025/26 Маркиньос забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 35 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» действует до 2029 года.
  • Рыночная стоимость бразильца – 7 миллионов евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Маркиньос
Комментарии (6)
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Юбиляр
1783764419
Вот и отлично ! Ценный игрок для Спартака !
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R_a_i_n
1783766430
Статистику в наступающем сезоне нужно улучшать.
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Литейный 4 (returned)
1783767107
Громко так заявил! Никто просто не предлагал трёшку за этот неликвид. Останется тухнуть в свинарне. Гыгыгы
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IVANRUS777
1783774940
Игрок хороший, но нестабильный. Надеюсь в новом сезоне прибавит, как и вся команда в целом.
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alefreddy
1783776686
провокаторы пытаются надавить
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