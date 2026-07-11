Маркиньос сделал заявление о будущем в «Спартаке»

Вингер «Спартака» Маркиньос прояснил, останется ли он в московском клубе.

– После победы в Кубке России у тебя спросили: «Ты остаешься в «Спартаке»? Ты ответил: «Не знаю. Есть много предложений, посмотрим». Сейчас есть ясность по твоему будущему?

– Этот вопрос нужно адресовать моему агенту. Но на данный момент я в «Спартаке». Пока что я точно продолжу играть здесь. Сейчас я думаю только о Суперкубке с «Зенитом».

– Станкович звал тебя в «Црвену Звезду»?

– Я с ним не связывался и давно не разговаривал. Желаю Станковичу всего наилучшего и успехов. Но я в «Спартаке» и в «Црвену Звезду» не собираюсь.