Джикия описал Батракова одним словом

Новичок «Локомотива» Георгий Джикия поделился впечатлением от полузащитника команды Алексея Батракова.

– Батраков уже впечатлил на тренировках?

– Видел его в деле, да и все игры РПЛ смотрел, когда был в Турции. Батраков – красавец. Рад, что у него все так идет.