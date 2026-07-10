Джикия описал Батракова одним словом

Новичок «Локомотива» Георгий Джикия поделился впечатлением от полузащитника команды Алексея Батракова.
– Батраков уже впечатлил на тренировках?
– Видел его в деле, да и все игры РПЛ смотрел, когда был в Турции. Батраков – красавец. Рад, что у него все так идет.
- 21-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро. Отступные в его договоре для клубов из Европы – 20 млн евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»