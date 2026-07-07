Галактионов прояснил ситуацию с продажей Батракова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что предложений из Европы по трансферу Алексея Батракова по-прежнему нет.
«Возможный уход Батракова в Европу? Мне об этом ничего неизвестно. Готов обсуждать конкретику.
Если бы по Батракову было предложение от европейского топ-клуба, то это можно было бы комментировать. Но сегодня такого нет, а ориентироваться на слухи точно не стоит.
Батраков так же, как и другие футболисты, готовится к старту сезона. Он – лидер нашей команды, лучший игрок и один из лучших игроков РПЛ и национальной сборной России», – сказал Галактионов.
- 21-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро. Отступные в его договоре для клубов из Европы – 20 млн евро.
Источник: Sport24