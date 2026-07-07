Галактионов прояснил ситуацию с продажей Батракова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что предложений из Европы по трансферу Алексея Батракова по-прежнему нет.

«Возможный уход Батракова в Европу? Мне об этом ничего неизвестно. Готов обсуждать конкретику.

Если бы по Батракову было предложение от европейского топ-клуба, то это можно было бы комментировать. Но сегодня такого нет, а ориентироваться на слухи точно не стоит.

Батраков так же, как и другие футболисты, готовится к старту сезона. Он – лидер нашей команды, лучший игрок и один из лучших игроков РПЛ и национальной сборной России», – сказал Галактионов.