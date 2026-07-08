Галактионов объяснил, зачем «Локомотив» подписал Джикию

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал переход Георгия Джикии.
«Джикия – опытный футболист, которого не надо представлять. Он – высококвалифицированный игрок. Понятно, что у него был небольшой простой по игровой практике. Плюс Джикия был в отпуске, поэтому сейчас набирает форму.
Его опыт, ментальность и качество игры точно создадут нам конкуренцию и дадут нам стабильность на этой позиции. Будем на это рассчитывать.
Джикия – опытный футболист, а это важно и для наших молодых ребят. Он будет хорошим наставником», – сказал Галактионов.
- 32-летний Джикия перешел в «Локомотив» из турецкого «Антальяспора» на правах свободного агента.
- Он заключил с новым клубом контракт до 30 июня 2027 года.
- Георгий – воспитанник академии «Локо».
- Сообщалось, что его зарплата в московской команде составит чуть более 3 миллионов рублей в месяц + бонусы.
Источник: Sport24