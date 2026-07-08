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Галактионов объяснил, зачем «Локомотив» подписал Джикию

Сегодня, 12:51
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал переход Георгия Джикии.

«Джикия – опытный футболист, которого не надо представлять. Он – высококвалифицированный игрок. Понятно, что у него был небольшой простой по игровой практике. Плюс Джикия был в отпуске, поэтому сейчас набирает форму.

Его опыт, ментальность и качество игры точно создадут нам конкуренцию и дадут нам стабильность на этой позиции. Будем на это рассчитывать.

Джикия – опытный футболист, а это важно и для наших молодых ребят. Он будет хорошим наставником», – сказал Галактионов.

  • 32-летний Джикия перешел в «Локомотив» из турецкого «Антальяспора» на правах свободного агента.
  • Он заключил с новым клубом контракт до 30 июня 2027 года.
  • Георгий – воспитанник академии «Локо».
  • Сообщалось, что его зарплата в московской команде составит чуть более 3 миллионов рублей в месяц + бонусы.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Джикия Георгий Галактионов Михаил
Комментарии (2)
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alefreddy
1783515854
ну ну посмотрим
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САДЫЧОК
1783519920
Смешной! А, ставить необоснованно в основу зачем, будешь?
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