Галактионов объяснил, зачем «Локомотив» подписал Джикию

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал переход Георгия Джикии.

«Джикия – опытный футболист, которого не надо представлять. Он – высококвалифицированный игрок. Понятно, что у него был небольшой простой по игровой практике. Плюс Джикия был в отпуске, поэтому сейчас набирает форму.

Его опыт, ментальность и качество игры точно создадут нам конкуренцию и дадут нам стабильность на этой позиции. Будем на это рассчитывать.

Джикия – опытный футболист, а это важно и для наших молодых ребят. Он будет хорошим наставником», – сказал Галактионов.