Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Динамо Мх»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался по итогам матча 2-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:2).

Махачкалинцы пропустили первыми.

«Динамо Мх» теперь лидирует в РПЛ.

Вадим Евсеев, главный тренер махачкалинцев, ранее выступал за «Локомотив».

– В первом тайме «Локомотив» все контролировал, но во втором картина поменялась. «Локомотив» не перестроился?

– Мы уступили в счете. Первый тайм неплохой, цельный, были походы и хорошие моменты. Арбитр показал ранние карточки [Алексею] Батракову и [Вадиму] Ракову. Вадик мог получать вторую желтую, поэтому приняли решение его поменять, выпустили молодого игрока.

Дали сопернику возможность сравнять счет на эмоциях, плюс замены, все логично. Нужно поблагодарить ребят за самоотдачу.

– Разговаривали с Батраковым о том, что это было?

– Когда его два раза ударили, он тоже пошел в борьбу.