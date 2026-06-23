Известен новый клуб Джикии

Защитник Георгий Джикия возвращается в РПЛ. Он пополнит родной «Локомотив».

«Джикия с высокой долей вероятности расторгнет контракт с «Антальяспором» и продолжит свою карьеру в «Локомотиве». В ближайшее время он должен пройти медосмотр для перехода в московскую команду.

32-летний Джикия давно уже задумывался о возможном уходе из турецкой команды из-за постоянных задержек зарплаты. И вот сейчас ему удалось найти компромисс с руководством турецкого клуба и теперь Джикия может уйти свободным агентом, чтобы продолжить свою карьеру в России.

При этом в «Локомотиве» бывший капитан «Спартака» будет зарабатывать чуть более 3 миллионов рублей в месяц + бонусы (это примерно в десять раз меньше, чем он получал в «Спартаке»)» – написал источник.

Джикия начинал свою карьеру именно в фарм-клубе «Локо», откуда в 2014 году перешел в «Спартак» из Нальчика.