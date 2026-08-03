У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что нападающий «Гезтепе» Жуан не перейдет в ЦСКА.
Ожидалось, что армейцы купят его за 15 миллионов евро.
– Болельщики ЦСКА надеялись, что на этой неделе будет новый нападающий – Жуан из «Гезтепе», из сенсации прошлого сезона.
– Вы знаете историю про него?
– Я знаю, что его не будет.
– По какой причине?
– Посчитали, что очень дорого.
– Знаете, кто посчитал? Тренер [Дмитрий Игдисамов]. Он сказал, что не уверен, что Жуан их усилит так сильно.
– Насколько я понимаю, это был один из игроков, который нравился всем в клубе.
– Кроме тренера.
– Тренеру тоже нравился.
– Тогда какая разница тренеру, сколько он стоит? Тренер отвечает за бабки в этом клубе?
Насколько я знаю, когда на совете вопрос дошел до тренера, он сказал, что не уверен, что Жуан усилит команду за эту цену.
Хотя у Жуана и «Гезтепе» был сильный сезон в прошлом году.
- 24-летний Жуан в составе «Гезтепе» забил 19 голов и сделал 10 ассистов в 60 матчах.
- Год назад турецкий клуб выкупил форварда у «Саутгемптона» за 900 тысяч евро.