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У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов

Вчера, 20:27
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Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что нападающий «Гезтепе» Жуан не перейдет в ЦСКА.

Ожидалось, что армейцы купят его за 15 миллионов евро.

– Болельщики ЦСКА надеялись, что на этой неделе будет новый нападающий – Жуан из «Гезтепе», из сенсации прошлого сезона.

– Вы знаете историю про него?

– Я знаю, что его не будет.

– По какой причине?

– Посчитали, что очень дорого.

– Знаете, кто посчитал? Тренер [Дмитрий Игдисамов]. Он сказал, что не уверен, что Жуан их усилит так сильно.

– Насколько я понимаю, это был один из игроков, который нравился всем в клубе.

– Кроме тренера.

– Тренеру тоже нравился.

– Тогда какая разница тренеру, сколько он стоит? Тренер отвечает за бабки в этом клубе?

Насколько я знаю, когда на совете вопрос дошел до тренера, он сказал, что не уверен, что Жуан усилит команду за эту цену.

Хотя у Жуана и «Гезтепе» был сильный сезон в прошлом году.

  • 24-летний Жуан в составе «Гезтепе» забил 19 голов и сделал 10 ассистов в 60 матчах.
  • Год назад турецкий клуб выкупил форварда у «Саутгемптона» за 900 тысяч евро.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Гезтепе ЦСКА Жуан Гурцкая Тимур
Комментарии (6)
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rash1959
1785779494
"сорвался трансфер за 15 миллионов" - просто нет денег
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Император 1
1785779669
И правильно, дно какое-то для 15 миллионов.
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Mirak92
1785780509
4 дня назад ЦСКА объявлял об отказе. Слоупок недоделанный
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Чермындыр
1785828846
А можно нормально писать статью? Чьи фразы подсвечены жирным шрифотом? Почему последняя фраза вообще выведена из диалога? Редакторы есть?
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