У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что нападающий «Гезтепе» Жуан не перейдет в ЦСКА.

Ожидалось, что армейцы купят его за 15 миллионов евро.

– Болельщики ЦСКА надеялись, что на этой неделе будет новый нападающий – Жуан из «Гезтепе», из сенсации прошлого сезона.

– Вы знаете историю про него?

– Я знаю, что его не будет.

– По какой причине?

– Посчитали, что очень дорого.

– Знаете, кто посчитал? Тренер [Дмитрий Игдисамов]. Он сказал, что не уверен, что Жуан их усилит так сильно.

– Насколько я понимаю, это был один из игроков, который нравился всем в клубе.

– Кроме тренера.

– Тренеру тоже нравился.

– Тогда какая разница тренеру, сколько он стоит? Тренер отвечает за бабки в этом клубе?

Насколько я знаю, когда на совете вопрос дошел до тренера, он сказал, что не уверен, что Жуан усилит команду за эту цену.

Хотя у Жуана и «Гезтепе» был сильный сезон в прошлом году.