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В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана

Вчера, 21:41
8

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что клуб отказался от покупки нападающего «Гезтепе» Жуана.

Ожидалось, что армейцы купят его за 15 миллионов евро.

«ПФК ЦСКА действительно высоко оценивает качества футболиста Жуана и вел переговоры с турецким клубом «Гезтепе».

Однако, взвесив совокупность игровых и финансовых характеристик, в ПФК ЦСКА было принято общее решение выйти из переговоров.

Благодарим руководство «Гезтепе» за профессиональный и конструктивный диалог», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

  • 24-летний Жуан в составе «Гезтепе» забил 19 голов и сделал 10 ассистов в 60 матчах.
  • Год назад турецкий клуб выкупил форварда у «Саутгемптона» за 900 тысяч евро.

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Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Гезтепе ЦСКА Жуан
Комментарии (8)
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Niklas80
1785784799
Я давно сказал, что армейцы не станут платить такую сумму хоть за Жуана, хоть за Хуана какого-то условного.
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bratskij
1785785355
Надеюсь это не единственный вариант из 7 миллиардов? Представляю как сейчас счастливые слезы вытирают друг другу Мусаев с Гонду.
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Mirak92
1785786255
Через час еще раз запости с новым заголовком, клоун
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FCSpartakM
1785786309
Даку у них по ЗП дорогой, этот - стоимостью. Чего хотят, хз. В команде не форварды, а инвалиды кривые, а они еще торгуются.
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FWSPM
1785787043
просили продать за 5 и в рассрочку но эти буржуи хотели 15 и сразу. Не на тех напали.
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Alexander.saf
1785787606
В пердив, значит в пердив
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Dr Metal
1785789031
И Даку просрали
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Cleaner
1785791579
Да не стоит Жуан таких денег. В расцвете сил забивает только в одном из трех матчей. При этом в Турции, а не в Англии или Испании...
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