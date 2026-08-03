В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что клуб отказался от покупки нападающего «Гезтепе» Жуана.

Ожидалось, что армейцы купят его за 15 миллионов евро.

«ПФК ЦСКА действительно высоко оценивает качества футболиста Жуана и вел переговоры с турецким клубом «Гезтепе».

Однако, взвесив совокупность игровых и финансовых характеристик, в ПФК ЦСКА было принято общее решение выйти из переговоров.

Благодарим руководство «Гезтепе» за профессиональный и конструктивный диалог», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.